Eldo Gomes reúne jornalismo e influência digital em Brasília

Entre os influenciadores de Brasília que defendem o turismo local, Eldo Gomes, jornalista e criador de conteúdo digital da capital federal, produz material informativo sobre turismo, tecnologia e entretenimento voltado ao Distrito Federal. A produção é centralizada no portal EldoGomes.com.br, que reúne notícias, entrevistas, cobertura de eventos e formatos audiovisuais distribuídos nas redes sociais. Além de manter seu programa no Instagram @PapoComEldoTV, um vídeo cast com linguagem de TV feito no ambiente multimídia.

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O trabalho integra as áreas de jornalismo, audiovisual e comunicação digital, buscando apresentar destinos, inovações tecnológicas e manifestações geeks da capital. Os projetos incluem a série #ViagensDoEldo, o programa Eldo por Brasília e a coluna #TechComEldo, que abordam respectivamente turismo, aspectos locais e tendências digitais. Está entre os influenciadores de Brasília que mostram diversas coisas do DF.

A cobertura de turismo e tecnologia apresenta lugares, experiências, atrações e iniciativas relacionadas ao setor, enquanto a pauta tecnológica traz análises de carros, serviços digitais e tendências de transformação digital. A distribuição ocorre em múltiplas plataformas, ampliando o alcance da audiência. Sempre com um olhar atento as tendências em alta das redes sociais.

"O objetivo é oferecer informação sobre turismo e tecnologia no Distrito Federal, mantendo imparcialidade editorial", conta o creator Eldo Gomes.

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De acordo com as métricas declaradas nas plataformas utilizadas, o ecossistema de influência e comunidade do criador de conteúdo acumula uma média de 330 mil pessoas em todas plataformas. O número corresponde à soma das bases e não representa usuários únicos, pois o mesmo indivíduo pode acompanhar o conteúdo em diferentes redes.