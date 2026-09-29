Opensignal elege as melhores redes 5G do mundo

A Opensignal, empresa global e independente de análise e insights sobre conectividade do consumidor, anunciou hoje os vencedores de seus prêmios anuais Opensignal 5G Global Mobile Network Experience Awards, reconhecendo as operadoras que oferecem as melhores experiências 5G reais em suas redes móveis nacionais. A premiação avalia bilhões de experiências reais de usuários em categorias como Download Speed, Video, Games, Voice App, Reliability, Coverage Experience e — novidade para 2026 — Time on 5G, com dados coletados entre 1º de janeiro e 29 de junho de 2026.

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"A experiência de conectividade do consumidor está no centro de tudo o que fazemos na Opensignal. À medida que o papel do 5G na vida moderna cresce, o padrão de qualidade para uma excelente experiência 5G também se eleva", afirmou Shawn Heidel, presidente de Experiência de Rede da Opensignal. "As melhores operadoras do mundo são definidas pela forma como enfrentam esse desafio, e os vencedores do prêmio Global 5G deste ano estabelecem essa referência."

A operadora com a maior pontuação em cada categoria conquista o título de 5G Global Winner. As Global Leaders compõem o próximo nível, e um reconhecimento separado de Rising Star é concedido às cinco operadoras que mais evoluíram em relação ao ano anterior, premiando o progresso e reconhecendo a natureza dinâmica e em constante mudança das redes 5G. As operadoras são divididas entre mercados de grande e pequena extensão territorial, reconhecendo que levar o 5G a uma geografia vasta e variada representa um desafio fundamentalmente diferente do que atender áreas compactas e densamente povoadas.

Principais Conclusões

A Vivo, do Brasil, mantém o título de 5G Download Speed em mercados de grande extensão territorial, com suas rivais nacionais Claro e TIM logo atrás, na categoria de Global Leaders.

Em mercados de pequena extensão territorial, a sul-coreana SK Telecom supera a KT e assume a liderança, atingindo 495,1 Mbps.

A T-Mobile US e a Singtel, de Singapura, repetem as vitórias do ano passado na categoria 5G Coverage Experience em mercados de grande e pequena extensão territorial, respectivamente.

Na categoria recém-introduzida Time on 5G, a T-Mobile US lidera nos mercados de grande extensão territorial, enquanto a StarHub, de Singapura, ocupa o primeiro lugar nos mercados de pequena extensão.

Quanto à 5G Reliability, a au e a SoftBank, do Japão, lideram conjuntamente os mercados de grande extensão territorial; já a Norlys e a Telenor, da Dinamarca, juntamente com a A1 da Áustria e a A1 da Eslovênia, dividem a primeira posição nos mercados de pequena extensão.

A Odido, dos Países Baixos, vence isoladamente na categoria 5G Video em mercados de pequena extensão territorial, enquanto 12 operadoras da Suécia, Noruega, Finlândia e Polônia empatam na disputa pelo título em mercados de grande extensão.

A Telekom, da Alemanha, e a Swisscom, da Suíça, lideram a categoria 5G Games Experience em mercados de grande e pequena extensão territorial, respectivamente.

A au, do Japão, conquista novamente o título em 5G Voice App em mercados de grande extensão territorial, e a KT, da Coreia do Sul, garante a vitória nos mercados de pequena extensão.

A Bitel, do Peru, destaca-se como a operadora que mais evoluiu no geral, conquistando o reconhecimento de Rising Star em cinco categorias: Download Speed, Video, Games, Voice App e Reliability.

A Vodacom, da África do Sul, e a ONE, da Albânia, conquistam, cada uma, três títulos de Rising Star.

Vencedores Globais em 5G

Grande Extensão Territorial (Mercados com área territorial superior a 200.000 km2)

5G Coverage Experience: T-Mobile (EUA)

5G Download Speed: Vivo (Brasil)

5G Games Experience: Telekom (Alemanha)

5G Reliability: au (Japan), SoftBank (Japão)

5G Video Experience: Elisa (Finlândia), DNA (Finlândia), T-Mobile (Polônia), Tele2 (Suécia), 3 (Suécia), Telenor (Suécia), Play (Polônia), Telenor (Noruega), ice (Noruega), Orange (Polônia), Telia (Noruega), Telia (Finlândia)

5G Voice App Experience: au (Japão)

Time on 5G: T-Mobile (EUA)

Pequena Extensão Territorial (Mercados com área territorial inferior a 200.000 km2)

5G Coverage Experience: Singtel (Singapura)

5G Download Speed: SK Telecom (Coreia do Sul)

5G Games Experience: Swisscom (Suíça)

5G Reliability: Telenor (Dinamarca)), Norlys (Dinamarca)), A1 (Áustria), A1 (Eslovênia)

5G Video Experience: Odido (Países Baixos)

5G Voice App Experience: KT(Coreia do Sul)

Time on 5G: StarHub (Singapura)

O relatório completo, incluindo a lista de Vencedores, Líderes, Rising Stars e operadoras qualificadas, bem como mercados, metodologia e gráficos, está disponível em https://insights.opensignal.com/2026/09/5g-global-awards-2026/dt.

Sobre a Opensignal

A Opensignal é uma empresa global e independente de análise e inteligência sobre conectividade do consumidor, oferecendo uma combinação incomparável de dados de rede do mundo real e inteligência competitiva de mercado. Seus insights são alimentados por mais de 50 bilhões de pontos de dados diários provenientes de mais de 100 milhões de dispositivos em todo o mundo — abrangendo redes móveis, de banda larga fixa e via satélite — além de informações sobre preços, promoções e condições competitivas, revelando como os consumidores realmente vivenciam a conectividade e os motivos pelos quais mudam de operadora. Além de relatórios públicos de benchmarking de redes e insights de mercado, a Opensignal disponibiliza essa inteligência por meio de seu portfólio de soluções premium, que inclui Opensignal Network Experience Suite, Opensignal Subscriber Analytics, Frontline Network Experience e GeoResults. Com sede em Boston, a Opensignal possui escritórios no Canadá, no Reino Unido, na Polônia e em Cingapura. Para mais informações, acesse https://opensignal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928106794/pt/

Alexandra Trask

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