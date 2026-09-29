NTT DOCOMO BUSINESS e o stc group lançam solução de conectividade IoT para equipamentos de construção da Komatsu na Arábia Saudita

A NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (“NTT DOCOMO BUSINESS”; anteriormente NTT Communications Corporation) e o stc group, líder em soluções digitais na Arábia Saudita, anunciaram hoje o lançamento de uma solução de conectividade IoT 1 para equipamentos de construção da Komatsu Ltd. (Komatsu) na Arábia Saudita, um país com regulamentações específicas em telecomunicações2.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260928391670/pt/

AI-generated Image of construction equipment

1. Contexto

Os equipamentos de construção da Komatsu estão presentes em toda a Arábia Saudita. Por meio do “Komtrax3”, um sistema de telemática e monitoramento remoto que captura sem fio dados operacionais essenciais dos equipamentos, a empresa está expandindo seus serviços conectados. Por meio do monitoramento remoto, da análise de dados e da manutenção preditiva, o serviço proporciona uma visão mais ampla sobre o uso dos equipamentos, elevando a eficiência operacional e a competitividade.

Com o objetivo de apoiar a expansão internacional dos serviços conectados da Komatsu, a NTT DOCOMO BUSINESS firmou uma parceria com o stc group para fornecer uma conexão IoT estável, em conformidade com as regulamentações locais de telecomunicações, aos equipamentos de construção da Komatsu na Arábia Saudita.

A NTT DOCOMO BUSINESS ficou responsável pelo projeto da solução e sua entrega, enquanto o stc group forneceu expertise local, serviços de conectividade e tecnologia, incluindo cartões SIM e a Plataforma de Gerenciamento de Conectividade 4 (“CMP”), para apoiar uma implantação sem interrupções em todo o país.

2. Visão geral da solução de conectividade de IoT

Na Arábia Saudita, a solução oferece três recursos principais:

a. Serviços de conectividade no país em conformidade com as regulamentações

A NTT DOCOMO BUSINESS é responsável por estabelecer a estrutura contratual e operacional necessária para atender às regulamentações locais de telecomunicações, enquanto o STC Group fornece serviços de conectividade no país para o cumprimento dessas regulamentações.

b. Conectividade de alta qualidade, proporcionada pela rede e pelo CMP do stc group

A solução utiliza a rede avançada do stc group e o CMP para oferecer conectividade confiável e escalável aos equipamentos de construção da Komatsu. Dessa forma, é possível coletar e gerenciar dados de telemetria de maneira confiável em amplas áreas de cobertura.

c. Suporte de ponta a ponta, desde o projeto até a implantação e operação

A NTT DOCOMO BUSINESS fornece suporte completo, do projeto à implantação e operação, ajudando a Komatsu a atender aos requisitos específicos de telecomunicações de cada país, minimizando a necessidade de alterações em seu modelo de conectividade.

3. Perspectivas futuras: ampliação da conectividade IoT em conformidade

A NTT DOCOMO BUSINESS continuará a colaborar com provedores globais de serviços de IoT e operadoras locais de telecomunicações para oferecer soluções de conectividade IoT de ponta a ponta que estejam em conformidade com as regulamentações locais de telecomunicações e os requisitos de conectividade em diversos países e regiões.

De maneira mais ampla, a NTT DOCOMO BUSINESS está aprimorando os recursos de sua plataforma sob a visão “AI-Centric ICT Platform®5” para atender às diversas necessidades de IoT da era da IA. Em linha com essa visão, a empresa continua a fortalecer sua plataforma de serviços por meio do novo plano “Pro” do docomo business SIGN®6, pronto para o mercado global, uma solução segura de Rede como Serviço (NaaS) para a IoT.

Por meio dessas soluções e serviços, a NTT DOCOMO BUSINESS continuará apoiando a expansão global de clientes que fornecem dispositivos avançados de IoT e serviços digitais, incluindo fabricantes de equipamentos de construção e do setor automotivo.

Sobre a NTT DOCOMO BUSINESS

A NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. é a principal provedora de soluções globais e abrangentes de TIC no Japão. Atuamos como uma plataforma de AX (transformação industrial e regional), impulsionando a transformação digital em diversos setores e comunidades e viabilizando o desenvolvimento de uma sociedade descentralizada, autônoma e colaborativa, na qual empresas e comunidades possam prosperar de maneira sustentável. Nossa missão é gerar novos valores e contribuir para a criação de prosperidade para todos. Saiba mais em

https://www.ntt.com/en/index.html

Sobre o stc group:

A stc group é uma empresa de soluções digitais que desempenha um papel fundamental no processo de digitalização. O grupo oferece um amplo conjunto de serviços, incluindo infraestrutura digital, computação em nuvem, cibersegurança, Internet das Coisas (IoT), pagamentos digitais, mídia e entretenimento digitais. Composto por 13 subsidiárias, o grupo atua na Arábia Saudita, no Oriente Médio, no Norte da África e na Europa.

Para saber mais sobre o stc group: https://www.stc.com/content/stcgroupwebsite/sa/en/who-we-are.html

1. A solução de conectividade IoT é fornecida pela NTT DOCOMO BUSINESS como parte de sua estrutura global de conectividade mais ampla, apoiada por parcerias estratégicas, como o acordo firmado em fevereiro de 2026 com a Airlinq Inc., para viabilizar a implementação de soluções de IoT em mercados regulamentados.

Comunicados à imprensa, 2 de março de 2026: NTT DOCOMO BUSINESS e Airlinq firmam parceria estratégica para IoT global | Sobre a NTT DOCOMO BUSINESS

2. País com regulamentações específicas de telecomunicações é aquele que restringe ou proíbe o roaming de longa duração ou a prestação permanente de serviços de telecomunicações por operadoras estrangeiras sem licença no país.

3. O Komtrax é um sistema de monitoramento sem fio da Komatsu que possibilita a coleta e a visualização à distância de informações operacionais importantes de equipamentos de construção.

4. Plataforma de gerenciamento de conectividade: um sistema utilizado para gerenciar e controlar, de forma unificada, a conectividade e as informações relacionadas ao cartão SIM de dispositivos de IoT.

5. Plataforma de TIC Centrada em IA®: uma plataforma de TIC de última geração projetada para a era da IA, que permite que as empresas aproveitem a IA para melhorar significativamente a produtividade, fortalecer a competitividade e transformar seus modelos de negócios.

6. docomo business SIGN®: uma Rede como Serviço (NaaS) para IoT fornecida pela NTT DOCOMO BUSINESS, com recursos de segurança integrados como características padrão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928391670/pt/

Para informações adicionais

Fara clientes

Departamento de Serviços Globais de Veículos Conectados, IoT e IA Física

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

global_connected_car_pr@ntt.com

Para a imprensa

Assessoria de Imprensa

Departamento de Comunicação Corporativa, Divisão de Planejamento Corporativo

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr-cp@ntt.com