Sofá na Caixa acelera expansão global com tecnologia

Um sofá é grande até quando ninguém está sentado nele. Parece óbvio, mas essa característica representa um desafio histórico para a indústria: produtos volumosos ocupam espaço nas fábricas, nos centros de distribuição e, principalmente, durante o transporte.

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Foi a partir desse problema que nasceu, no interior de São Paulo, a Sofá na Caixa. A empresa desenvolveu uma tecnologia que permite compactar estofados para distribuição e fazer com que recuperem seu formato depois da abertura.

O projeto começou a ser estruturado em 2023 e chegou comercialmente ao mercado em 2024. Desde o início, a proposta foi pensar o sofá de trás para frente: não apenas a partir de seu design e conforto, mas considerando também como ele seria produzido, armazenado, transportado e entregue ao consumidor.

Isso exigiu desenvolver espumas, estruturas, revestimentos e processos de fabricação específicos. O conhecimento acumulado nesse processo deu origem à GrowTech, plataforma própria de desenvolvimento da companhia.

“Durante décadas, a indústria pensou primeiro no sofá e depois em como transportá-lo. Nós invertemos essa lógica. O transporte passou a fazer parte da engenharia do produto desde o primeiro desenho. Quando você muda esse ponto de partida, não está apenas colocando um sofá em uma caixa. Está repensando toda a cadeia que existe ao redor dele”, afirma Rubens Stuque, CEO e cofundador da Sofá na Caixa.

Na prática, a compactação deixa de ser apenas uma solução de embalagem e passa a interferir na própria concepção do móvel. A tecnologia já é aplicada a diferentes configurações de sofás, sofás-cama, poltronas e sistemas modulares.

A ambição da empresa é ampliar essa lógica.

“Nosso objetivo nunca foi criar uma embalagem engenhosa. É construir uma tecnologia capaz de mudar a maneira como móveis são concebidos, produzidos e distribuídos. O sofá foi o nosso ponto de partida, não precisa ser o ponto de chegada”, diz Stuque.

Do interior de São Paulo a Milão

Depois de desenvolver o modelo no Brasil, a Sofá na Caixa começou a testar até onde essa tecnologia poderia chegar. Hoje, segundo a companhia, seus produtos já são comercializados em cinco países, enquanto Portugal, Itália e Estados Unidos estão entre os mercados em desenvolvimento.

Em 2026, esse movimento ganhou uma vitrine importante: a empresa integrou a presença brasileira no Salone del Mobile.Milano, um dos principais encontros internacionais da indústria de móveis e design.

A chegada a Milão colocou uma tecnologia desenvolvida no interior paulista em contato com um dos principais polos globais do setor e reforçou uma nova frente para a companhia: usar o conhecimento criado para compactar móveis também como plataforma para desenvolver novos produtos.

“Chegar a Milão tem um simbolismo importante porque mostra que inovação em mobiliário não precisa nascer nos centros tradicionais de design do mundo. Estamos levando uma tecnologia criada no interior de São Paulo para conversar de igual para igual com uma indústria global”, afirma Stuque.

É nesse encontro entre tecnologia e design que a Sofá na Caixa pretende construir sua próxima fase. A estratégia é ampliar a presença internacional e aplicar a GrowTech a novas categorias de mobiliário compactável.

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O que começou com uma pergunta sobre como colocar um sofá em uma caixa, agora abre espaço para uma questão maior: quantos outros móveis podem ser repensados a partir da mesma lógica?