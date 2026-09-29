Univar Solutions Solidifica Portfólio de Beleza e Cuidados Pessoais da América do Norte com Parceria Exclusiva de Distribuição de Ácido Glicólico do CABB Group

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DOWNERS GROVE, Ill., Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions USA LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), por meio da sua divisão Ingredients + Specialties (I+S) da Univar Solutions, anunciou uma nova parceria de distribuição exclusiva com o CABB Group. O CABB Group é uma Organização líder de Desenvolvimento e Fabricação Terceirizados (CDMO) e fornecedora de produtos químicos finos, especializada em ingredientes ativos personalizados e soluções de alta pureza para ciências da vida, cuidados pessoais, ciência de culturas e aplicações especiais. O acordo expande a distribuição do ácido glicólico além da EMEA para os Estados Unidos e Canadá, incluindo o principal ingrediente GLYCOS® Clear 70.

“Nossa colaboração com o CABB Group é um passo empolgante na expansão das soluções de alto desempenho para os mercados de beleza e cuidados pessoais em toda a América do Norte”, disse Nick Powell, CEO da Ingredients + Specialties da Univar Solutions. “Juntos, podemos oferecer expertise técnica e capacidade comprovada em ácido glicólico para ajudar os clientes a criar produtos com múltiplos benefícios mais eficazes. Dando continuidade ao nosso relacionamento existente, também temos o prazer de expandir nossa parceria na região EMEA para incluir agora os Estados Unidos e o Canadá.

O ácido glicólico é comumente utilizado em produtos cosméticos e de cuidados com a pele, sendo valorizado pelo seu papel esfoliante em uma variedade de formulações. Ele é frequentemente usado em produtos destinados a ajudar a melhorar a aparência e a textura geral da pele relacionada ao seu tom e brilho. A incorporação do ácido glicólico no portfólio da Univar Solutions está alinhada ao plano estratégico da Empresa de investir em áreas de crescimento, aprimorar suas ofertas de ingredientes e capacitar os clientes a criar produtos diferenciados e de alto desempenho.

“O alcance e a experiência da Univar Solutions em ingredientes especiais a tornam a parceira certa para ampliar a disponibilidade das nossas tecnologias de ácido glicólico”, disse Tobias Schalow, CEO do CABB Group. “Esta parceria exclusiva leva nosso ácido glicólico a clientes nos Estados Unidos e no Canadá, ajudando a garantir um fornecimento robusto e um desempenho consistente. Sua produção com eletricidade renovável reflete nosso compromisso incondicional com a sustentabilidade. Nosso foco é fornecer soluções confiáveis para a indústria de cuidados pessoais e além, apoiando marcas que exigem excelência em todas as formulações.”

“Esta parceria com o CABB Group reforça nossa missão de ajudar os clientes com os ingredientes especiais de que precisam para o crescimento do produto e o desenvolvimento da marca”, disse James Peterson, vice-presidente sênior global da Care for Univar Solutions. “Em conjunto, podemos acelerar o crescimento de aplicações essenciais de beleza e cuidados pessoais, expandindo o acesso a ingredientes conhecidos por sua adaptabilidade e eficácia. Com nossos recursos de produtos e inovação, capacitamos os clientes a desenvolver formulações da próxima geração nos principais mercados.”

Explore as soluções de ácido glicólico e o portfólio completo de produtos e serviços de beleza e cuidados pessoais disponíveis através da I+S da Univar Solutions.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Ingredients + Specialties da Univar Solutions

A Ingredients + Specialties da Univar Solutions oferece os melhores produtos, pessoal e resultados para clientes e fornecedores especializados que buscam potencializar a vida moderna. Ao combinar ciência, inovação e profunda expertise com um portfólio de especialidades líder, ajudamos a encontrar as soluções necessárias para melhorar com segurança as vidas e as comunidades em todo o mundo. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre o CABB Group

O CABB Group é fornecedor líder de fabricação terceirizada (CDMO) e produtos químicos finos, especializado em ingredientes ativos personalizados e soluções de alta pureza para ciências da vida, cuidados pessoais, ciências agrícolas e aplicações especializadas. O CABB Group combina tecnologias de ponta com uma rede global de produção em larga escala para fornecer soluções confiáveis, sustentáveis, econômicas e personalizadas para produtos químicos complexos. O CABB, com cerca de 1.000 funcionários, receita de € 494 milhões e cinco locais de produção, é uma parceira em química fina que transforma a química complexa em soluções confiáveis e econômicas. Saiba mais em cabb-chemicals.com

Declarações e Informações de Previsão

Este comunicado contém "declarações de previsão" de acordo com a lei aplicável em relação a itens financeiros e operacionais relacionados aos negócios da Empresa. As declarações de previsão geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deve", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações de previsão deste comunicado estão sujeitas a esta advertência.

As declarações de previsão estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar além do controle da Empresa, podendo fazer com que as expectativas não se concretizem ou, de outra forma, afetar de maneira relevante e adversa os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações de previsão sejam baseadas no que a administração acredita ser suposições razoáveis, alertamos que as informações de previsão neste comunicado não são uma garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles feitos ou sugeridos pelas informações de previsão contidas neste comunicado. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem afetar a Empresa, consulte o relatório anual mais recente da Empresa e outros relatórios financeiros, incluindo as informações estabelecidas sob "Fatores de Risco". Todas as declarações de previsão representam a opinião da Empresa apenas na data deste comunicado e não devem ser consideradas como a opinião da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração de previsão, exceto conforme exigido por lei.

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mediarelations@univarsolutions.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3157afd1-78df-4c0d-a90b-c2dcebcda13e

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9836205)