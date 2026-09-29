Renault realiza ação inédita de varejo no país

A Renault está inaugurando um novo capítulo no Brasil e convida o consumidor a conhecer uma marca ainda mais desejável, sofisticada e tecnológica. Esse é o mote de “Olha essa Renault”, campanha nacional da Associação Brasileira dos Concessionários Renault (ABRARE), que reúne toda a rede de concessionárias da automotiva francesa no país, em conjunto com a montadora.

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Assinada pela DMSBOX Grupo de Comunicação — responsável pelo posicionamento, arquitetura de comunicação e estratégia —, trata-se da maior ação de varejo da Rede Renault no Brasil e inaugura uma nova linguagem para a comunicação das cerca de 300 lojas espalhadas por todo o território. Mais do que uma campanha promocional, “Olha essa Renault” nasce como uma plataforma de comunicação que apresenta ao consumidor uma Renault repaginada, com mais sofisticação, tecnologia e conectada ao design global da marca por meio de um line-up renovado, que amplia a percepção de valor dos produtos. Assista em https://youtu.be/V0RPrZX3oj0.

O ponto alto de visibilidade da ativação será o patrocínio da grande final do MasterChef Brasil 2026, a ser exibida nesta terça-feira (29/09), pela Band TV e Bandplay. A Renault estará presente no maior reality show de culinária do Brasil de maneira integrada e premium em quatro momentos do programa (dois na prévia e dois durante a atração ao vivo), levando a nova linguagem da campanha para um dos mais renomados palcos da televisão brasileira.

Um convite para redescobrir a Renault

A estratégia traçada pela DMSBOX parte de uma mudança importante na relação da marca com o consumidor. Historicamente associada a uma proposta de custo-benefício, a Renault quer ocupar um novo espaço, com a evolução significativa de seu portfólio e o lançamento de produtos diferenciados, como o Kardian, Boreal, Koleos e a recém apresentada pickup Niagra.

“Conceitualmente, ‘Olha essa Renault’ traduz justamente esse movimento ao convidar o público a redescobrir a marca em sua nova fase no Brasil, com a assinatura de design global da Renault”, explica Kim Pires, Diretor de Criação da DMSBOX. Segundo ele, o desafio foi trabalhar uma mudança de percepção sem romper com o reconhecimento que a marca já possuía. “As pessoas já conhecem a Renault, mas não necessariamente seu novo line-up. ‘Olha essa Renault’ chega para transformar a força do varejo em uma ferramenta de construção de marca, com uma comunicação consistente, criativa e capaz de apresentar cada novo veículo”, afirma Pires.

Produção em escala inédita

Um dos diferenciais está justamente na padronização da mensagem em escala nacional. Usando uma plataforma única para todo o ecossistema (também desenvolvida pela DMSBOX), é possível manter a identidade e a linguagem das peças de comunicação para meios on e off, adaptando às diferentes realidades regionais de cada concessionária. “Para a Renault, o movimento cria uma nova dinâmica ao criar uma rede mais integrada e com maior sinergia; permitindo à cada loja direcionar a abordagem de acordo com seus produtos, ofertas, públicos e objetivos comerciais”, fala o Diretor da DMSBOX.

Para dar sustentação à plataforma, a DMSBOX conduziu uma produção de grande escala, executada pela Catalunya Films e que envolveu a gestão de mais de 200 profissionais para entregar um amplo banco de imagens com todos os modelos da marca, capaz de gerar mais de três mil combinações possíveis de conteúdo. Com trilha sonora exclusiva da Canja Audio Culture e cerca de 400 blocos de mensagens gravados por Dani Zan (nova voz da Rede de Concessionárias Renault), a estrutura foi pensada para garantir longevidade e flexibilidade à plataforma, permitindo que diferentes produtos, mensagens e momentos comerciais sejam incorporados à comunicação sem perder a unidade construída nacionalmente.

Ficha técnica:

Cliente: Renault do Brasil e Associação Brasileira dos Concessionários Renault (ABRARE)

Agência: DMSBOX Grupo de Comunicação

Produtora: Catalunya Films

Trilha sonora: Canja Audio Culture

Locução: Dani Zan

Sobre a Renault: Marca automotiva francesa número um no mundo, a Renault se baseia em mais de um século de inovação para conceber carros para viver: com um design desejável, tecnologias úteis com foco nas pessoas, eletrificados sem abrir mão do prazer de dirigir, pensados como verdadeiros espaços de convivência embarcados e adaptados ao dia a dia. Depois de iniciar uma profunda transformação com o plano Renaulution, a marca abre um novo ciclo com o plano estratégico futuREady, para fortalecer sua competitividade e inserir a performance de forma perene, tanto na Europa como em mercados internacionais. Esta ambição se baseia em produtos desejáveis e uma estratégia pragmática para a eletrificação em dois pilares – 100% híbrido e 100% elétrico –, para acompanhar a transição energética em todos os ritmos, bem como em uma dinâmica internacional reforçada.

Sobre a ABRARE: A Associação Brasileira dos Concessionários Renault (ABRARE) representa os interesses e anseios da rede de concessionárias Renault no Brasil. Sua missão é apoiar o desenvolvimento empresarial dos associados e assegurar os princípios éticos do relacionamento, defendendo seus direitos e interesses jurídicos, econômicos e financeiros junto à Renault do Brasil e ao mercado. Guiada por valores como atitude proativa, comportamento ético e senso de interdependência, a associação busca ser reconhecida pela excelência dos serviços prestados aos associados. É presidida por Valter Alves Junior.

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Sobre a DMSBOX: A DMSBOX é uma agência de comunicação que une estratégia e criatividade para desenvolver soluções que conectam ideias à inovação, objetivos a resultados e marcas a pessoas. Desde 1994, a agência cria soluções que facilitam escolhas e causam impacto positivo na vida das pessoas. Entre os clientes da DMSBOX estão Renault, ABRARE, Geely, Mobilize, Volvo, Nissan, Colégios Bom Jesus, Faculdades Pequeno Príncipe, Loram, Technocoat, entre outros. Mais em dmsbox.com.br