Freemarket e Axiym lançam o LIQUI-DT™ – acesso empresarial em tempo real ao USD? do mercado primário da Tether

A Freemarket e a Axiym lançaram hoje um serviço inédito que oferece às empresas acesso em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao USD? recém-emitido pela Tether no mercado primário.

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O LIQUI-DTTM proporciona às empresas acesso, em conformidade com as normas aplicáveis, a stablecoins do mercado primário, dentro de um ecossistema de pagamentos totalmente regulamentado, por meio da rede global de pagamentos da Freemarket.

Em testes auditados, os clientes já emitiram ou queimaram mais de US$ 300 milhões até o momento.

Usuários institucionais e operadores de alto volume se beneficiarão de maior certeza de preço e liquidez direta, o que lhes proporcionará controle orçamentário. Como o USD? é emitido diretamente no mercado primário, as equipes de tesouraria e conformidade têm uma origem clara para seus relatórios internos 1.

O serviço LIQUID-DT funciona porque, mesmo sem um único proprietário de toda a infraestrutura, está integrado à rede da Freemarket. A combinação dos canais fiduciários em conformidade, da rede de pagamentos da Freemarket, do mecanismo de liquidez, da camada de liquidação da cadeia Axiym e da emissão no mercado primário da Tether resulta em uma rede de pagamentos regulamentada, que oferece acesso em tempo real à emissão. A Tether tem o papel limitado à emissão; ela não opera a rede nem fornece serviços de pagamento ou liquidação.

Sua infraestrutura exclusiva cria mecanismos de freio e contrapeso sólidos, reduz o risco de concentração e reforça a confiança regulatória, o que torna difícil replicar essa estrutura.

Tal serviço posiciona a Freemarket como a única entidade não emissora com infraestrutura robusta para moedas fiduciárias e acesso, por meio de parceiros regulamentados, aos recursos de cunhagem do USD? em tempo real.

“O acesso, em conformidade com as normas aplicáveis, a stablecoins do mercado primário dentro de um ecossistema de pagamentos totalmente regulamentado representa um enorme avanço para nós”, disse Paolo Ardoino, CEO da Tether. “A combinação da rede de pagamentos da Freemarket, com foco prioritário em conformidade, integrada à camada de aplicação dinâmica da Axiym e conectada diretamente à Tether, permite que a Tether esteja mais próxima de onde os pagamentos são realizados. As empresas que movimentam recursos para, de e entre mercados emergentes agora têm acesso global, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a USD? recém-emitidos, a stablecoin predominante nessas regiões.”

“Compartilhamos com a Tether uma aspiração em comum. O USD? ajuda as pessoas nos mercados emergentes a ter acesso a um sistema financeiro estável, a remessas, ao comércio internacional e à preservação de patrimônio diante da desvalorização das moedas nacionais. Queremos oferecer o mesmo às empresas”, disse Andy Lyons, diretor de crescimento da Freemarket. “Somos a única empresa que não é emissora e que dispõe tanto de uma infraestrutura robusta para moedas fiduciárias quanto de recursos ativos para a emissão de stablecoins USD?. Agora, podemos conectar toda a estrutura de ponta a ponta e movimentar recursos para USD? de forma instantânea, global, segura e em conformidade com as normas aplicáveis por meio do nosso serviço LIQUI-DTTM.”

“A Axiym desenvolveu uma camada de tesouraria distribuída globalmente, que permite à Freemarket e à Tether incorporar seus serviços financeiros diretamente aos nossos ecossistemas de pagamentos regulamentados”, disse Farhad Rassul, cofundador e diretor de negócios da Axiym. “Nossa abordagem com foco prioritário em conformidade, com uma camada bancária central que cria carteiras, contas e transações e, ao mesmo tempo, incorpora ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro e monitoramento, permite que os clientes tenham confiança na integridade do processo de ponta a ponta.”

Para informações adicionais, visite www.wearefreemarket.com/liqui-dt

Observação: o papel da Tether no LIQUI-DT™ se limita à emissão de USD? no mercado primário. A empresa não opera o serviço nem fornece funções de pagamento, liquidação ou conformidade.

___________________________ 1 O acesso é restrito a clientes verificados e está sujeito a requisitos de KYC/AML, além de outros critérios de elegibilidade. O acesso é controlado e registrado, o que facilita a comprovação de controles para fins de relatórios internos pelas organizações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928179085/pt/

Will Reynish

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