Serena Assist lança plano Unique para até 12 pessoas

A Serena Assist lançou o Unique, plano de assistência familiar que permite reunir grupos de três a 12 pessoas sem exigência de vínculo de parentesco entre os participantes e sem aumento de valor conforme a idade dos integrantes avança. O produto aceita a inclusão de pessoas de até 90 anos e dispensa a declaração pessoal de saúde (DPS) no momento da contratação.

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O lançamento acompanha um mercado em expansão: segundo levantamento da Zurik Advisors para o Sincep, o setor de planos funerários e de assistência familiar movimenta cerca de R$ 13 bilhões por ano no Brasil, impulsionado pelo envelhecimento da população. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a proporção de idosos no país passou de 15,6% em 2024 para 16,6% em 2025, tendência que amplia a demanda por produtos que aceitem esse público sem restrições rígidas de idade.

Segundo Leandro Lima, diretor de operações da Serena Assist, a criação do Unique partiu da necessidade de um produto ágil, que também funcionasse como complemento de fácil aceitação para corretores que já trabalham com seguros de vida.

“A oportunidade surgiu da necessidade de criar um produto com alta agilidade operacional e praticidade, servindo como uma ferramenta ideal de cross-sell para corretores que buscam um complemento de fácil aceitação para suas carteiras de seguro de vida. Além disso, o mercado precisava de um produto que permitisse formatar famílias de diferentes composições”, afirma.

Continuidade para dependentes é diferencial central

Entre os principais diferenciais do Unique em relação a produtos similares, Lima destaca a manutenção da assistência aos dependentes mesmo após o falecimento do titular do plano. “O grande diferencial está na continuidade do plano para os dependentes após o falecimento do titular, na aceitação de idosos até 90 anos e na inclusão de serviços diferenciados, como telemedicina e cobertura para cemitério particular”, explica.

O executivo também ressalta a flexibilidade na formação dos grupos como um dos pontos centrais do produto. “É apontada como uma inovação fundamental por permitir a formação de grupos totalmente flexíveis (irmãos, cunhados, primos, enteados, etc.), facilitando o fechamento da venda e removendo as barreiras burocráticas de comprovação de parentesco”, diz. Segundo Lima, esse modelo responde a uma limitação comum no mercado, em que famílias com composições diferentes da tradicional muitas vezes enfrentam dificuldade para formalizar contratos conjuntos.

Sobre a precificação, Lima menciona que a estratégia de valores fixos por módulo busca diluir o custo por pessoa à medida que o grupo aumenta, tornando o plano mais acessível para famílias numerosas ou grupos que, de outra forma, não conseguiriam pagar por assistências individuais.

A dispensa da análise de saúde também simplifica o processo de adesão, segundo o executivo. “Ela elimina o risco de recusa por doenças preexistentes e reduz o tempo de fechamento da proposta, permitindo que a contratação seja feita com praticidade e agilidade, o que é essencial para o público sênior e para o dinamismo do corretor”, avalia.

Lima acrescenta que, segundo dados internos da companhia, o Unique tem se mostrado competitivo em comparações comerciais com outros produtos do setor, vencendo a maior parte das cotações analisadas pela distribuição, principalmente pelo modelo de preço fixo que não se altera conforme o grupo envelhece.

Para o executivo, a ausência de uma rede nacional estruturada ainda é um dos principais entraves enfrentados pelos consumidores do setor. Segundo ele, o mercado ainda é dominado por poucas empresas, e é comum que famílias acabem contratando planos locais com qualidade inferior, menos serviços disponíveis e custo mais alto, simplesmente por desconhecerem alternativas de abrangência nacional.

Em municípios menores, a funerária às vezes é a única opção na cidade, o que reduz a capacidade de escolha do consumidor. Uma assistência com rede nacional, segundo Lima, permite que o cliente conte com milhares de prestadores capazes de realizar translado, cerimônia e outros serviços em praticamente qualquer localidade do país.

A Serena Assist opera desde 2020 sob o nome Caixa de Benefícios, com parceria firmada com a seguradora Previsul, e já soma mais de 20 mil vidas atendidas em todo o país, segundo a empresa. A companhia recebeu aporte de investidores estratégicos em 2025, direcionado à expansão da estrutura operacional e da oferta de serviços de assistência familiar.

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