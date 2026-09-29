LGPD na Folha PJ exige rigor das empresas em dados e acessos

Numa empresa de porte médio, a folha dos empregados mora num sistema com senha, perfil e registro de acesso. A folha dos prestadores pessoa jurídica (PJ), na maioria dos casos, mora numa planilha que passa de mão em mão: sai do departamento pessoal por e-mail, chega ao gestor por mensagem e volta ao financeiro com uma coluna a mais. A pergunta que o financeiro começou a fazer em 2026 é simples e a maioria das operações não responde: quem vê quanto cada prestador recebe?

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A pergunta ganhou peso com a mudança do regulador. A Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026, transformou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em agência reguladora, com autonomia administrativa e financeira e 200 cargos de especialista em regulação criados por lei. Em junho, a agência abriu 19 processos administrativos sancionadores no mês, o maior volume da sua história, segundo levantamento da imprensa especializada, e incluiu o uso de inteligência artificial e outras tecnologias emergentes entre as prioridades de fiscalização do biênio 2026-2027.

O ponto que a maioria das empresas não enxerga é que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) alcança a folha de prestadores PJ pelo dado pessoal que viaja com cada contrato: o CPF do sócio, os dados bancários de pessoa física e, nas empresas unipessoais, a remuneração que identifica uma pessoa determinada. A empresa contratante é controladora desses dados, com as mesmas obrigações de segurança, acesso e registro que já aplica aos dados de empregados. O histórico de multas ao setor privado ainda é curto, e a primeira, aplicada em 2023, foi de R$ 14.400. O risco que cresce não é o valor da multa, e sim a exigência de demonstrar controle sobre um dado que hoje circula sem dono.

A planilha compartilhada falha em três pontos que um controle de acesso resolve. Primeiro, expõe o valor individual a quem não precisa vê-lo: o arquivo que vai ao gestor para conferir a entrega carrega a remuneração de todos os prestadores da área. Segundo, aceita alteração sem rastro: um valor muda entre o fechamento e o pagamento e ninguém sabe quem mudou, quando ou por quê. Terceiro, não separa funções: quem monta a folha, quem aprova a entrega e quem paga costumam ser a mesma pessoa, com o mesmo arquivo aberto.

A distância entre esse cenário e uma folha controlada é medida. Segundo levantamento da Managefy com 115 empresas que gerenciam 25 ou mais prestadores PJ, 7 em cada 10 ainda rodam a operação de prestadores em planilha e e-mail, e 73% relataram ao menos uma inconsistência grave em nota fiscal no último ano. Planilha não guarda quem alterou o quê, e é o histórico que o financeiro passou a pedir.

O que o financeiro exige, quando faz a pergunta, cabe em quatro condições. Primeira: acesso por perfil, em que cada papel vê só o que o trabalho dele exige. Segunda: registro de quem viu e quem alterou cada valor, com data. Terceira: fechamento tratado como dado aprovado, sem alteração de valores até a data de pagamento sem novo registro. Quarta: separação entre quem monta a folha, quem aprova a entrega e quem paga. As quatro valem para qualquer sistema de folha PJ, interno ou contratado.

Para Fábio Rodrigues, fundador da Managefy, plataforma de gestão de prestadores PJ, a folha de prestadores é o ponto cego da proteção de dados nas empresas. "O dado do funcionário mora num sistema com controle de acesso. O do prestador circula solto, e a empresa é controladora dos dois", afirma.

Na Folha PJ da Managefy, as quatro condições fazem parte do desenho. O mecanismo que a Managefy chama de sigilo de remuneração, ou sigilo de valores, restringe cada valor por perfil de acesso; a trilha registra quem viu e quem alterou cada número; e a folha fechada segue como dado aprovado até a data de pagamento. No plano Business, o Repasse com Sigilo da Managefy leva o controle ao financeiro: a empresa fecha o mês sem que o valor individual de cada prestador entre no contas a pagar, e os pagamentos saem vinculados às notas fiscais validadas, o desenho pensado para pagar prestadores PJ sem expor valores.

A ressalva vale para o outro lado da mesa: controle de acesso não é controle do prestador. A contratante confere as condições da relação, como nota válida, CNPJ regular, contrato vigente e entrega aceita, e restringe quem vê o valor. A vida fiscal interna do prestador permanece com o prestador. Confundir as duas coisas troca um problema de proteção de dados por um problema de equiparação ao regime de emprego.

Para empresas na faixa de 25 a 500 prestadores PJ, a recomendação prática é a mesma que o financeiro já aplica à folha de empregados: nenhum valor de remuneração circula em arquivo aberto, e todo acesso deixa registro. Quem hoje não consegue responder quem viu a folha do mês passado não tem um problema de ferramenta, e sim de controle.

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O enquadramento de cada operação na LGPD depende de análise caso a caso. As informações deste artigo têm caráter informativo e não substituem a avaliação da assessoria jurídica e de proteção de dados de cada empresa.