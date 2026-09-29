Concurso convida devs a democratizar o ensino de TI

Aprender tecnologia ainda é privilégio de poucos no Brasil. Para enfrentar essa desigualdade com as ferramentas do próprio setor, a Framework Digital, consultoria de tecnologia com mais de 16 anos de atuação, e a ONG Programadores do Amanhã lançam o Framework Arcade. O concurso nacional desafia equipes a criar protótipos de jogos que ajudem as pessoas a sair do nível básico da educação em tecnologia. A participação é gratuita e as inscrições vão até 21 de outubro, pelo site.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A exclusão começa cedo e se reflete no mercado de trabalho. Segundo a Programadores do Amanhã, 33% das empresas de tecnologia não têm nenhuma pessoa negra em suas equipes técnicas. Entre as que têm, 68% não passam de 10% de profissionais negros no time. A proposta do concurso é usar a linguagem dos games, familiar para boa parte dos jovens brasileiros, como porta de entrada para um conhecimento que ainda chega a poucos.

“A tecnologia criou muitas das oportunidades do nosso tempo, mas elas ainda não chegaram a todo mundo. Com o Framework Arcade, queremos que a comunidade de desenvolvedores use a criatividade para abrir esse caminho a mais pessoas”, afirma Ludmilla Fernandes, CRO da Framework Digital.

A escolha da parceira reforça o foco social. A Programadores do Amanhã oferece formação gratuita em programação a jovens pretos, pardos e indígenas em situação de vulnerabilidade social. As aulas são online, e quem não tem computador ou internet recebe notebook e auxílio para a conexão. Desde 2021, a organização já formou mais de 300 jovens. A ONG também integra a Comissão Julgadora do concurso.

Como participar

Podem participar squads de exatamente quatro pessoas, maiores de 18 anos e residentes em qualquer lugar do Brasil. Cada equipe envia um documento de design do jogo (GDD) e um protótipo jogável. Também publica no Instagram um vídeo de até 90 segundos apresentando a ideia, marcando @framework.digital e @programadoresdoamanha.

A escolha do vencedor acontece em duas fases. Primeiro, a Comissão Julgadora seleciona os melhores projetos, avaliando inovação, viabilidade técnica, qualidade do protótipo e apresentação. Depois, entre os finalistas, vence o squad cujo vídeo tiver mais engajamento. Ferramentas de inteligência artificial são permitidas no desenvolvimento. O resultado sai em 16 de novembro de 2026.

O squad campeão ganha quatro ingressos para um dia da CCXP 2026, com translado e hospedagem custeados pela Framework Digital.

Sobre a Framework Digital

Há mais de 16 anos, a Framework Digital ajuda empresas a superar desafios com tecnologia. Com inteligência artificial no centro de suas operações, seus squads de TI desenvolvem soluções digitais personalizadas para todos os setores.

Sobre a Programadores do Amanhã

Organização social fundada em 2021 que oferece formação gratuita em programação, inglês e habilidades socioemocionais para jovens pretos, pardos e indígenas em situação de vulnerabilidade social de todo o país, com apoio para ingresso no mercado de tecnologia.





Serviço:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Evento: Framework Arcade

Inscrições: até 21 de outubro de 2026

Onde: frameworkdigital.com.br/frameworkarcade

Quem pode participar: squads de quatro pessoas, maiores de 18 anos, de todo o Brasil

Custo: gratuito

Resultado: 16 de novembro de 2026

Premiação: viagem para a CCXP 2026 (ingressos, translado e hospedagem)