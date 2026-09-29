Veículos eletrificados avançam no Brasil em 2026

De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 2026 já pode ser considerado um dos marcos do avanço da eletromobilidade no país. As estimativas para o ano foram revisadas para cima ao longo dos meses.

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Em março, a ABVE calculava cerca de 280 mil unidades eletrificadas vendidas em 2026. Posteriormente, a projeção foi elevada para 300 mil e, atualmente, a associação estima que o mercado possa superar 400 mil unidades. Mantido o ritmo observado até julho, o segmento pode ultrapassar 450 mil unidades no ano.

Ainda segundo a associação, a ampliação da oferta de modelos, especialmente de veículos 100% elétricos e híbridos plug-in, tem contribuído para diversificar as opções e acelerar a adesão dos consumidores brasileiros.

O crescimento do interesse por veículos eletrificados também foi identificado pelo levantamento semestral da Webmotors Autoinsights. A pesquisa, realizada em junho de 2026 com 1.100 brasileiros, mostra que os modelos híbridos representam 13% das intenções de compra, enquanto os elétricos correspondem a 5%, totalizando 18% do total. O resultado representa um avanço de quatro pontos percentuais em relação à primeira edição do estudo, realizada no início do ano.

O avanço dos veículos elétricos também coloca em discussão o impacto que o aumento das recargas poderá ter sobre a demanda por eletricidade no país. Segundo Filipe Ferraz, diretor da Solare Energie, a geração solar pode contribuir para atender parte dessa nova demanda.

Desafios para o sistema elétrico brasileiro

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a demanda por eletricidade associada à eletromobilidade deve aumentar de 627 GWh em 2025 para 7,8 TWh em 2035, reforçando a importância de considerar essa nova carga no planejamento e no desenho tarifário do setor elétrico.

O estudo da EPE também aborda desafios globais relacionados ao crescimento da eletromobilidade, como a disponibilidade de minerais estratégicos utilizados na fabricação de baterias, em razão da forte concentração geográfica da produção.

Energia solar ganha espaço na expansão da oferta

Em junho de 2026, o Governo Federal aprovou o Plano Decenal de Expansão de Energia 2035, elaborado pela EPE sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia. O documento apresenta projeções para a evolução da oferta e da demanda de energia no Brasil entre 2026 e 2035. O plano prevê a manutenção de uma matriz elétrica majoritariamente renovável e considera a expansão da oferta de energia para atender ao crescimento da demanda no período.

Para Filipe, o aumento da demanda por eletricidade faz com que a geração solar ganhe espaço como uma das alternativas para contribuir para o atendimento deste consumo adicional.

“A geração distribuída, modelo que utilizamos para oferecer economia na conta de luz aos consumidores, pode contribuir para atender parte dessa nova demanda por eletricidade”, explica.

O diretor da Solare Energie também afirma observar um aumento de clientes interessados em alternativas para reduzir o impacto do consumo adicional provocado pela recarga de veículos elétricos em suas residências.

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“O nosso serviço se tornou uma alternativa interessante para essas pessoas. Elas já percebem mudanças nos gastos relacionados ao uso do veículo elétrico e nos procuram para buscar economia na conta de luz, que pode aumentar com o consumo adicional provocado pelas recargas”, afirma Filipe.