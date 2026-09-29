Remuneração dos diretores executivos ultrapassa US$ 18 milhões, enquanto a rotatividade impulsiona bônus de contratação ao maior nível em seis anos, conforme Diligent

A remuneração média concedida a diretores executivos em empresas do S&P 500 aumentou mais de 8% em 2025, atingindo US$ 18,2 milhões, enquanto os bônus de contratação em dinheiro para diretores executivos recém-chegados chegaram ao maior patamar em seis anos, conforme o relatório Remuneração dos Executivos em 2026 da Diligent Market Intelligence.

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Os resultados apontam para um cenário de remuneração mais impactante para os conselhos administrativos: a oferta de talentos de liderança é menor, as transições de diretores executivos são dispendiosas e os investidores continuam analisando criteriosamente como as decisões de remuneração se relacionam ao desempenho e ao valor a longo prazo.

O índice Russell 3000 também registrou um aumento nos pacotes de remuneração, com a remuneração média concedida aos diretores executivos subindo mais de 2%, para US$ 7,4 milhões.

"Este nível de crescimento foi impulsionado por ações e prêmios de ações baseados no desempenho, enquanto ambos os índices têm proporcionado fortes retornos totais aos acionistas”, disse Josh Black, Editor-Chefe da Diligent Market Intelligence. "Os conselhos administrativos também veem cada vez mais os diretores executivos como um conjunto escasso de talentos internacionais."

A rotatividade de diretores executivos gera custos de transição mais elevados

Os bônus de contratação em dinheiro para os novos diretores executivos de empresas listadas na S&P 500 alcançaram o maior patamar em seis anos em 2025, com uma média de US$ 3,7 milhões, contra US$ 3 milhões em 2024 e US$ 2,4 milhões em 2023.

As indenizações para diretores executivos que deixam seus cargos também aumentaram, atingindo uma média de US$ 6,8 milhões em empresas do índice S&P 500 em 2025.

O aumento nos custos de sucessão ocorre em um contexto de aceleração da rotatividade de diretores executivos nos últimos anos. Quase 40 diretores executivos das empresas listadas no índice S&P 500 deixaram seus cargos até o fim de junho de 2026, com 67 executivos passando por transições em 2025, um aumento de 29% desde 2023.

Conselhos administrativos do Reino Unido flexibilizam estruturas salariais à medida que a Europa reduz a disparidade

Enquanto o Reino Unido compete para reter executivos, a remuneração média concedida aos diretores executivos em empresas do FTSE 100 subiu 16%, atingindo 6,1 milhões de libras.

Os conselhos administrativos do Reino Unido estão flexibilizando as estruturas salariais, mantendo, ao mesmo tempo, as principais salvaguardas. Os incentivos a longo prazo representaram mais de 54% da remuneração mediana concedida aos diretores executivos de empresas do FTSE 100 em 2025, um aumento em relação aos 52% registrados em 2024.

A remuneração média concedida aos diretores executivos aumentou quase 14% no CAC 40 francês, chegando a 6,8 milhões de euros, enquanto o DAX alemão registrou um aumento mais modesto de 2%, equiparando a remuneração média à de seu equivalente europeu.

Comitês de remuneração enfrentam maior escrutínio dos investidores

Se aprovada, a proposta da SEC de reformulação do regime de divulgação de remuneração poderia eliminar a obrigação de realizar uma votação sobre a remuneração dos executivos em 80% das empresas de capital aberto. Isso poderia tornar o comitê de remuneração um ponto focal mais proeminente para investidores que buscam registrar insatisfação com a remuneração dos executivos.

O apoio médio aos diretores das empresas do S&P 500 se manteve estável em 96% no primeiro semestre de 2026. Contudo, os presidentes dos comitês de remuneração receberam um apoio médio menor, pouco acima de 94%, enquanto os membros dos comitês obtiveram quase 96% de aprovação.

O apoio médio às resoluções sobre remuneração de executivos nas empresas do S&P 500 ultrapassou os 90% no primeiro semestre de 2026, em comparação a quase 90% no ano inteiro de 2025. Este amplo apoio contrastou com a crescente resistência às propostas de indenização por demissão, com o apoio dos investidores caindo de 84% no primeiro semestre de 2025 para 77% no primeiro semestre de 2026.

Para baixar o relatório Remuneração dos Executivos em 2026, que inclui dados que acompanham as tendências salariais nos EUA, Europa, Canadá e Austrália, clique aqui.

Sobre o relatório

O relatório utiliza dados dos módulos de Remuneração, Governança e Votação da Diligent Market Intelligence. Os dados de remuneração para 2025 estão baseados em registros disponibilizados até 30 de junho de 2026. Os demais conjuntos de dados apresentados abrangem o período de janeiro a 30 de junho de 2026, salvo indicação em contrário. Mais dados estão disponíveis mediante solicitação. Para mais informações, envie um e-mail a dmi.press@diligent.com

Sobre a Diligent Market Intelligence

A Diligent Market Intelligence (DMI) é líder de mercado no fornecimento de dados sobre ativismo acionário, votação de investidores e governança corporativa. Através de seu aplicativo web e feeds de dados, os clientes têm acesso à solução mais completa do mercado para inteligência sobre empresas listadas, com análises mais amplas e profundas do que nunca.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder em IA para soluções de governança, risco e conformidade (GRC), ajudando mais de 1 milhão de usuários e 700 mil membros de conselhos a esclarecer riscos e aperfeiçoar a governança. A Diligent One Platform oferece aos profissionais, à alta administração e ao conselho uma visão consolidada de toda a sua prática de GRC, para que possam gerenciar riscos com mais eficácia, desenvolver maior resiliência e tomar melhores decisões e com mais rapidez. Saiba mais em diligent.com.

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