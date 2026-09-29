Rótulos exigem planejamento para atender regras da Anvisa

O rótulo é uma das principais formas de comunicação entre um produto e o consumidor. Além de apresentar a identidade visual da marca, ele reúne informações importantes sobre composição, conservação, validade e outras características do item. Embora a função do rótulo seja a mesma para diferentes produtos, cada segmento precisa seguir as regras estabelecidas pelo órgão regulamentador responsável.

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Na indústria de alimentos, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece o que deve conter nas embalagens alimentícias, como lista de ingredientes, prazo de validade e informações nutricionais. Já para o setor de cosméticos, a Anvisa determina que os produtos informem origem, lote e validade, conteúdo líquido, modo de uso e precauções, composição e ingredientes, além de cuidados específicos no caso de produtos infantis.

Nos produtos de higiene e limpeza, as exigências também podem envolver informações de segurança e orientações para utilização. Para determinados saneantes, os rótulos devem apresentar nome e marca do produto, categoria, destinação de uso, advertências e cuidados relacionados ao uso. Dependendo do produto, também pode ser necessária a indicação de que se trata de item exclusivamente profissional e de que a venda direta ao público é proibida.

Além disso, as regras dispostas pela Anvisa estabelecem restrições para informações que possam induzir o consumidor ao erro. Dessa forma, desenvolver um rótulo vai muito além de escolher uma imagem, uma tipografia e as cores da marca. É necessário planejar a disposição das informações para que o material consiga conciliar identidade visual, comunicação e requisitos aplicáveis a cada categoria.

A quantidade de informações obrigatórias pode influenciar diretamente o desenvolvimento da arte. Produtos com listas extensas de ingredientes, advertências, instruções de uso ou informações técnicas precisam de um projeto gráfico que organize os conteúdos sem comprometer a leitura.

Para a GIV Online, gráfica com 32 anos no mercado, o planejamento do rótulo deve considerar não apenas as informações que precisam estar presentes, mas também as características do produto e da superfície em que o material será aplicado. Dimensões, tipo de adesivo, material, acabamento e área disponível para impressão são fatores que podem ser avaliados ainda durante a criação da arte, contribuindo para que as informações permaneçam legíveis e o rótulo tenha aplicação adequada.

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“Um bom projeto de rótulo começa antes da impressão. É importante entender quais informações precisam estar presentes e, a partir disso, definir formato, material, adesivo e acabamento de acordo com o produto e a superfície de aplicação. Quando essas decisões são tomadas ainda na etapa de criação, fica mais fácil garantir a legibilidade das informações e, ao mesmo tempo, construir uma apresentação visual alinhada à identidade da marca”, conclui Rodrigo Barroso, coordenador de marketing da gráfica GIV Online.