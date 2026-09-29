Câmeras registram, mas não evitam invasão

Câmeras registram a movimentação, o invasor é identificado e o condomínio reforça os alertas aos moradores. Ainda assim, furtos e tentativas de invasão continuam acontecendo, muitas vezes com métodos semelhantes e explorando vulnerabilidades já conhecidas. Para especialistas, a repetição desses crimes está relacionada a uma combinação de fatores que vai além das falhas de segurança nos edifícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em muitas ocorrências, não há emprego de armas nem confronto direto com moradores ou funcionários. Os autores procuram horários de menor circulação, estudam a rotina do local e utilizam recursos simples para acessar garagens, portões, áreas comuns e espaços destinados a bicicletas, encomendas ou equipamentos.

Segundo o especialista em segurança condominial Fabiano Fernandes, CEO do Grupo Bravo TE, esse tipo de ação tende a ser planejado para proporcionar ganho rápido e reduzir a exposição do autor. “O invasor procura uma oportunidade que ofereça retorno com o menor risco possível. Ele observa a rotina, identifica uma fragilidade e age de forma discreta, evitando contato com moradores e funcionários. Quando a ação dá resultado e a vulnerabilidade não é corrigida, o mesmo método pode ser repetido no próprio condomínio ou em outros empreendimentos”, explica.

Sensação de que o risco compensa

A percepção de que a possibilidade de identificação e responsabilização é baixa também pode favorecer a repetição. Imagens sem nitidez, câmeras mal posicionadas, registros de acesso incompletos e demora na preservação das provas dificultam a apuração da ocorrência.

Além disso, nem sempre os casos são registrados formalmente. Em situações que envolvem objetos de menor valor ou tentativas frustradas, o condomínio ou a vítima pode deixar de fazer o boletim de ocorrência, o que contribui para a subnotificação e impede que as autoridades relacionem ações semelhantes praticadas em diferentes endereços.

“Não cabe ao condomínio determinar se haverá ou não punição, mas é sua responsabilidade reunir e preservar os elementos que podem contribuir para a investigação. Quando não há registro da ocorrência ou as imagens e os dados de acesso são perdidos, reduz-se a possibilidade de identificação e aumenta a percepção de baixo risco para quem pratica o crime”, afirma Fernandes.

O especialista ressalta que a ausência de armas ou violência não significa necessariamente que a ocorrência terá consequências leves. O enquadramento depende das circunstâncias de cada caso. Invasões com rompimento de obstáculos, escalada, fraude, uso de chave falsa ou participação de mais de uma pessoa, por exemplo, podem caracterizar furto qualificado. “Por isso, a avaliação jurídica deve ser feita pelas autoridades competentes, a partir das provas disponíveis”, ressalta.

Câmera sozinha não impede invasões

Nos condomínios, a existência de câmeras pode produzir uma falsa sensação de proteção quando não é acompanhada por procedimentos adequados. Imagens que não permitem identificar o rosto, equipamentos sem manutenção, pontos cegos, portões que permanecem abertos e liberações feitas sem confirmação comprometem a capacidade de prevenção.

Entre as vulnerabilidades mais exploradas estão a entrada de pessoas junto com moradores ou veículos, o uso indevido de controles e credenciais, a ausência de conferência de prestadores de serviço e a exposição da rotina do condomínio.

Para reduzir os riscos, Fabiano recomenda:

Revisar o posicionamento, a nitidez e o período de armazenamento das imagens;

Verificar se câmeras, alarmes, interfones, sensores e portões estão funcionando;

Manter atualizados os cadastros de moradores, funcionários e prestadores;

Confirmar entregas, visitas e serviços antes de autorizar o acesso;

Evitar que pedestres ou veículos entrem aproveitando a abertura do portão;

Restringir o acesso a bicicletários, depósitos e áreas técnicas;

Orientar moradores e funcionários sobre tentativas de invasores que se passam por entregadores, prestadores de serviço, visitantes ou conhecidos para obter acesso ao condomínio;

Registrar todas as ocorrências e tentativas, mesmo quando nenhum objeto é levado;

Preservar imediatamente imagens, registros de acesso e demais evidências.



Correção precisa ir além da falha aparente

Depois de uma invasão, o condomínio não deve se limitar a trocar uma fechadura, instalar uma câmera adicional ou reforçar temporariamente a vigilância. É necessário reconstruir o percurso feito pelo autor, identificar como ele obteve informações e verificar quais procedimentos falharam antes, durante e depois da entrada.

“A invasão raramente começa quando o portão é ultrapassado. Antes disso, pode ter ocorrido observação da rotina, obtenção de informações, uso de uma credencial ou exploração de um comportamento previsível. Se o condomínio corrigir apenas o ponto final da ocorrência, poderá continuar vulnerável à mesma estratégia”, alerta Fernandes.

Destino dos bens também ajuda a manter os crimes

Outro fator que ajuda a explicar a continuidade dos furtos é a facilidade de transformar determinados bens em dinheiro. Bicicletas, celulares, ferramentas, equipamentos eletrônicos e encomendas podem ser revendidos rapidamente ou desmontados, o que dificulta sua recuperação. No caso de dinheiro em espécie, o rastreamento é ainda mais limitado. Mas algumas medidas podem colaborar com as investigações, uma vez que proprietários mantenham notas fiscais, fotografias, números de série e outras informações que permitam identificar e comprovar a propriedade dos bens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o especialista, tecnologia, procedimentos e comportamento precisam funcionar de forma integrada. “Não existe equipamento capaz de compensar sozinho um processo mal executado. A prevenção depende de boas imagens, controle de acesso, manutenção, treinamento e participação dos moradores. Quanto mais difícil for entrar, circular sem ser percebido e sair com um bem, menor será a atratividade daquele condomínio para novas ações”, conclui.