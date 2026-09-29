Grupo TLJ lança Cockpit AI, equipe de agentes de IA no CRM

O Grupo TLJ apresentou o Cockpit AI, aplicativo de inteligência artificial que coloca uma equipe de agentes para operar dentro do CRM das companhias. O lançamento ocorreu em 28 de setembro de 2026, em transmissão ao vivo pelo YouTube, e marcou a estreia pública dos chamados pilotos, agentes que assumem frentes específicas da rotina comercial. Cada um responde por uma tarefa que costuma consumir tempo de gestores e vendedores, como a leitura do funil, a limpeza do cadastro e a organização das prioridades do dia.

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A chegada do produto ocorre em meio à expansão do uso de inteligência artificial pelo setor produtivo brasileiro. De acordo com a pesquisa TIC Empresas 2025, conduzida pelo Cetic.br, a proporção de empresas que utilizaram tecnologias de IA no país passou de 13% em 2024 para 17% em 2025, com avanço de 10% para 15% entre as companhias de pequeno porte. O levantamento aponta ainda que a automação de processos e fluxos de trabalho permanece como a aplicação mais frequente entre as organizações que já adotaram a tecnologia.

Sete pilotos para frentes distintas da operação

Atlas, descrito pela empresa como capitão da equipe, concentra o painel de gestão, com tarefas, negócios, reuniões, ranking de ganhos e fontes de lead. O agente responde por chat e é o único autorizado a alterar campos do CRM, sempre mediante confirmação humana. Pulso lê o funil, aponta negócios parados, taxa de ganho e ciclo de venda, e classifica as oportunidades por temperatura: quentes até dez dias sem movimentação, mornas até 30 dias e frias acima desse intervalo.

Zelo varre o cadastro a cada hora em busca de contatos e empresas duplicados, campos obrigatórios vazios e campos repetidos na configuração. Lumi envia a cada vendedor, pelo chat do CRM, a lista de prioridades do dia com a justificativa de cada uma, além de relatório diário de ligações e conversas. Mira conduz a pesquisa de satisfação (NPS) após o fechamento, junto aos clientes de negócios ganhos, enquanto Mike administra a mídia paga e dispara as campanhas de forma autônoma. Rádio atua como canal de suporte e orienta os colaboradores sobre a utilização da ferramenta.

Para Juliano Reyes, CEO do Grupo TLJ, a lacuna que motivou o desenvolvimento do aplicativo está menos no volume de registros armazenados e mais no aproveitamento deles. Segundo o executivo, a interpretação diária desses dados raramente encontra espaço na agenda das equipes comerciais. “O problema da maioria das empresas não é falta de dado no CRM, é falta de leitura do dado. O Cockpit AI faz essa leitura todo dia, no lugar de alguém que não tem tempo para isso”, afirma.

Cálculo pelo sistema e confirmação humana

De acordo com informações do Grupo TLJ, os indicadores exibidos pelos agentes são calculados pelo próprio sistema, a partir dos registros existentes na base, e não gerados pelos modelos de linguagem. Quando o dado solicitado não consta do CRM, a resposta prevista é a indicação da ausência da informação, sem preenchimento por estimativa. A alteração de campos, por sua vez, permanece condicionada ao aval de um usuário humano.

“Nenhum número que os pilotos mostram é escrito pela inteligência artificial. A conta é feita pelo sistema. Quando a informação não existe, o piloto diz que não sabe: essa é a diferença entre uma ferramenta de gestão e uma ferramenta de conversa”, declara Reyes.

O executivo acrescenta que a equipe de agentes não substitui o vendedor, e sim devolve a ele o tempo gasto com a alimentação do sistema. A proposta se dirige sobretudo a pequenas e médias empresas, faixa em que a adoção de inteligência artificial tem avançado com apoio de soluções já prontas para uso. Conforme a desenvolvedora, o aplicativo opera sobre plataformas de CRM já utilizadas pelas companhias, entre elas Bitrix24, Zoho e Salesforce.

Sobre o Grupo TLJ

Fundado em 2016, o Grupo TLJ atua no segmento de tecnologia comercial B2B e se apresenta como parceiro oficial Meta e WhatsApp Business, além de Gold Partner Bitrix24. Segundo números divulgados pela própria companhia, a empresa soma mais de 350 implementações de CRM, 500 projetos entregues e mais de 200 contas de WhatsApp sob gestão, com mais de R$ 800 mil em mídia administrada para clientes. O Cockpit AI passa a integrar esse portfólio como camada de inteligência artificial aplicada à operação comercial.

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Para mais informações, basta acessar: https://cockpitai.net.br/