SEO segue essencial para médicos na era da IA

A expansão das buscas com inteligência artificial trouxe uma dúvida para médicos e clínicas: o SEO continuará importante quando parte das respostas for apresentada diretamente por sistemas generativos?

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As orientações mais recentes do Google indicam que sim. Em maio de 2026, a empresa publicou um novo guia para otimização em recursos de inteligência artificial, no qual afirma que as boas práticas de SEO continuam relevantes porque os recursos generativos da busca estão apoiados nos sistemas centrais de classificação e qualidade do Google.

Isso significa que, para uma página participar dessas experiências, ela ainda precisa ser encontrada, rastreada, indexada e considerada relevante. Não existe um arquivo, plugin ou marcação especial que substitua esses fundamentos.

Atualizações reforçam a importância da qualidade

O Google também concluiu em 2026 novas atualizações dos seus sistemas de classificação, entre elas o May 2026 Core Update. Os core updates são mudanças amplas destinadas a melhorar a forma como o mecanismo avalia e apresenta conteúdos nos resultados.

Essas atualizações não criam uma fórmula específica para aparecer em respostas de IA. Entretanto, demonstram que qualidade, relevância e capacidade de atender à intenção da pesquisa permanecem no centro da visibilidade orgânica.

Para sites médicos, esse cuidado é ainda mais importante. Informações sobre saúde precisam apresentar precisão, autoria, revisão profissional, referências confiáveis e dados verificáveis sobre o médico, como especialidade, CRM, RQE, formação e áreas de atuação.

“As plataformas mudam, mas ainda precisam localizar e compreender fontes confiáveis. Um site médico tecnicamente acessível, bem estruturado e sustentado por conteúdo especializado possui uma base mais sólida para competir tanto na busca tradicional quanto nas novas experiências com inteligência artificial”, afirma Leandro Mariotto, CEO e especialista em SEO e GEO da Black Cat Marketing Digital.

SEO e GEO devem trabalhar juntos

Leandro explica que a evolução da busca não exige abandonar o SEO, mas ampliar sua aplicação.

"O SEO organiza aspectos como arquitetura, rastreamento, indexação, intenção de busca, links internos, conteúdo e autoridade. O GEO acrescenta a análise de prompts, entidades, fontes externas e presença em respostas generativas", comenta o especialista.

Um trabalho de SEO para médicos também precisa considerar a relação entre o profissional, sua especialidade, os tratamentos oferecidos, as instituições às quais está vinculado e a localização em que atende. A clareza dessas informações ajuda pacientes e mecanismos a compreenderem quem é o médico e quais temas fazem parte de sua atuação.

Conteúdo genérico perde espaço

O novo guia do Google recomenda a produção de conteúdo original, útil e baseado em experiência real, evitando materiais que apenas reproduzam informações já disponíveis. No mercado médico, isso pode incluir critérios de indicação, limitações dos tratamentos, dúvidas recebidas em consulta e fatores que influenciam a escolha de uma conduta. Ferramentas de IA podem auxiliar na produção, mas não substituem revisão técnica, experiência profissional e responsabilidade editorial.

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"A inteligência artificial está mudando a maneira de pesquisar. Porém, para médicos e clínicas, o caminho continua começando por um site acessível, confiável e construído para atender às necessidades reais dos pacientes", conclui Leandro.