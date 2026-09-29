IA da Serv Medical pode economizar US$ 65 mi, diz ISPOR

A Serv Medical apresentou, durante o ISPOR Asia Pacific Summit 2026, em Bangkok, um estudo de impacto orçamentário que demonstra o potencial de seu sistema de apoio à decisão clínica (CDSS) para aumentar a eficiência hospitalar após intervenções coronárias percutâneas (ICP) eletivas. A plataforma avalia a prontidão do paciente para a alta, apoiando decisões clínicas mais ágeis e orientadas por dados, sempre com a decisão médica como elemento central.

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A análise comparou o uso da plataforma com o cuidado padrão nos sistemas públicos de saúde de Singapura e da Tailândia, considerando um horizonte de um ano. Ao reduzir internações pós-procedimento potencialmente desnecessárias, o modelo estima uma economia de aproximadamente USD 65 milhões por ano e a liberação de mais de 72 mil dias-leito nos dois países. Essa capacidade adicional poderia permitir que os hospitais atendam mais pacientes sem um aumento proporcional da infraestrutura existente.

Os resultados destacam o potencial de sistemas de apoio à decisão clínica para enfrentar restrições de capacidade hospitalar por meio de uma utilização mais eficiente dos recursos existentes. Nos cenários modelados, o tempo de internação após a angioplastia foi reduzido de quatro para dois dias em Singapura e de dois para um dia na Tailândia. A análise também estima que a capacidade adicional poderia permitir aproximadamente 5.100 angioplastias eletivas adicionais por ano.

O trabalho foi elaborado e publicado no âmbito do ISPOR por Arthur Schahin (Country Manager, Brazil), em coautoria com o CEO da Serv Medical Pte. Ltd. A modelagem contou com o apoio de ferramentas de inteligência artificial, com todos os dados, premissas e conclusões revisados e verificados pelos autores. Os resultados são baseados em modelagem econômica e não substituem evidências clínicas prospectivas, reforçando a importância de validação por meio de programas-piloto em hospitais públicos.

Sobre a Serv Medical

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A Serv Medical é uma healthtech global com sede em Singapura, que desenvolve sistemas de apoio à decisão clínica e soluções orientadas por dados ao longo de toda a jornada do paciente. A empresa possui marcos regulatórios nos Estados Unidos e no Brasil, incluindo a liberação FDA 510(k) de seu sistema de apoio à decisão cirúrgica com inteligência artificial e a notificação da ServHub na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Por meio de suas soluções, a Serv Medical busca apoiar decisões clínicas, aumentar a eficiência operacional e permitir que hospitais utilizem melhor os recursos já disponíveis.