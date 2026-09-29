Espro oferece mais de 4,5 mil vagas de Jovem Aprendiz

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que atua na inclusão de novas gerações no mundo do trabalho, está com 4.556 vagas de Jovem Aprendiz abertas em diferentes regiões do Brasil. As oportunidades são para atuação em empresas de variados setores, nas áreas administrativa, de logística, produção e atendimento, entre outras. Há vagas disponíveis em 16 Estados brasileiros.

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Em São Paulo, concentra-se o maior volume de postos, com 2.975 vagas. Minas Gerais aparece em seguida, com 572 oportunidades, enquanto o Rio de Janeiro soma 248, o Paraná 229 e Santa Catarina 173.

Nas demais localidades, há vagas no Rio Grande do Sul (66), Pernambuco (61), Espírito Santo (54), Goiás (44), Bahia (42), Distrito Federal (42), Ceará (33), Pará (8), Amazonas (4), Rio Grande do Norte (4) e Paraíba (1).

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem ter entre 14 e 23 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou o ensino médio técnico. Os jovens contratados realizam, em quatro dias da semana, atividades práticas na empresa contratante. Um dia da semana é destinado à formação teórica em unidade do Espro.

A remuneração do jovem aprendiz é calculada de acordo com a carga horária prevista no contrato de aprendizagem, tendo como referência, no mínimo, o valor do salário mínimo por hora. No cálculo, são consideradas tanto as horas de atividades práticas na empresa quanto as destinadas à formação teórica. O valor pode ser superior quando houver condição mais favorável prevista no contrato, em convenção ou acordo coletivo ou em piso regional aplicável ao aprendiz. Os benefícios oferecidos variam de acordo com cada vaga.

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Interessados em participar do processo de seleção podem se inscrever pela internet, por meio deste link.