Cibersegurança eleva a demanda por líderes estratégicos

A expansão da cibersegurança está gerando aumento significativo na demanda por profissionais que integrem conhecimento técnico, gestão de riscos e visão estratégica. O U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) projeta crescimento de 21% no emprego de analistas de segurança da informação nos Estados Unidos entre 2025 e 2035, com estimativa de cerca de 14.100 vagas anuais e remuneração mediana de US$ 129.180 em maio de 2025.

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O volume de oportunidades também é refletido na plataforma CyberSeek, apoiada pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), que registrou 514.359 anúncios de vagas relacionadas à cibersegurança entre maio de 2024 e abril de 2025, dos quais aproximadamente 10% mencionavam competências em inteligência artificial.

Segundo o ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2025, realizado com 16.029 profissionais e tomadores de decisão, 95% das organizações relataram necessidade de novas competências, das quais 59% foram consideradas críticas ou significativas. O estudo indica que 73% dos entrevistados acreditam que a inteligência artificial aumentará a demanda por habilidades especializadas, 72% apontam para maior necessidade de mentalidade estratégica e 65% destacam a importância da comunicação.

Dario Caraponale, especialista em segurança da informação e CEO da Strong Security Brasil, ressalta que a liderança em cibersegurança requer a soma de conhecimento técnico à gestão de riscos, governança, estratégia e capacidade de traduzir segurança para os negócios. Ele afirma que, embora o profissional técnico continue indispensável, parte desses especialistas precisará evoluir para cargos que envolvem decisões estratégicas de segurança.

O BLS também identifica, entre as competências mais demandadas para analistas de segurança da informação, conhecimentos de tecnologia da informação, adaptabilidade e habilidades de comunicação.

Nesse contexto, programas de mestrado que combinam cibersegurança e gestão surgem como alternativa de qualificação para profissionais experientes que buscam aprofundamento acadêmico. Tais programas não substituem a experiência prática ou certificações técnicas, mas complementam a trajetória ao abordar temas como governança, risco, liderança, pesquisa e tomada de decisão.

A Strong Security Brasil mantém parceria internacional para oferecer o programa Master of Science in Management: Cybersecurity, que inclui aulas ao vivo em português e atividades presenciais nos Estados Unidos. Detalhes sobre currículo, formato e requisitos estão disponíveis na página oficial da empresa.

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Os dados apontam que a cibersegurança está se consolidando como função estratégica nas organizações, elevando a relevância de competências relacionadas à gestão, risco, comunicação e liderança. A combinação de formação avançada e experiência prática tende a ser determinante para atender às exigências do mercado em evolução.