Operação de Curitiba cria contabilidade de marketplace

Uma operação de e-commerce sediada em Curitiba, que processa cerca de 30 mil pedidos por mês nos principais marketplaces do país, deu origem a um escritório de contabilidade que atende exclusivamente vendedores de marketplace. A ContabilizaEcom, fundada em 2024 pelo empresário Eduardo Sampaio, foi estruturada a partir da rotina fiscal da Cozena, empresa de artigos de organização e decoração para casa que importa parte do catálogo diretamente da China e vende em Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Hoje o escritório atende 300 empresas em 14 estados e mantém a política de não aceitar clientes de outros segmentos. A decisão de trabalhar apenas com quem vende em marketplace está ligada a uma rotina fiscal marcada por repasses de plataforma, comissões, tarifas de fulfillment, devoluções e importação direta, itens que não aparecem na contabilidade do varejo tradicional.

Segundo Eduardo Sampaio, a decisão de criar um braço contábil surgiu da dificuldade em encontrar, no mercado, escritórios que compreendessem as particularidades fiscais do varejo em marketplace. "A gente tinha uma operação crescendo, com repasse de quatro plataformas diferentes, tarifa de fulfillment, devolução, importação, e a contabilidade que atendia a gente não sabia lançar um repasse do Mercado Livre. Era o mesmo escritório que atendia padaria e clínica. A gente acabou montando internamente o que precisava e, em algum momento, percebeu que o problema não era só nosso", afirma Sampaio.

A empresa reúne R$ 33 milhões em faturamento de clientes sob gestão e uma equipe de 20 profissionais entre contadores, analistas fiscais e especialistas em operação de marketplace. "Contabilidade de e-commerce é outra disciplina. O imposto é calculado sobre a nota, mas o dinheiro que entra no caixa é o repasse, depois de comissão, frete e tarifa. Quem não vive isso todo dia erra, e o erro sai do bolso do vendedor", diz Eduardo Sampaio.

Modelo de atendimento

Além da rotina contábil, fiscal e trabalhista, a empresa opera uma plataforma própria que consolida os dados dos marketplaces com as informações contábeis de cada cliente e apresenta indicadores de margem por canal e por produto. A proposta, segundo Sampaio, é permitir que o vendedor decida com base no resultado líquido de cada plataforma, e não apenas no volume vendido. "O vendedor sabe qual canal vende mais. Quase nunca sabe qual canal sobra mais. Essa é a conta que a gente faz", afirma.

O escritório também estabeleceu um compromisso de resposta de até dez minutos para as demandas dos clientes e mantém uma avaliação 4,9 no Google e nenhuma reclamação registrada no Reclame Aqui.

Contexto de mercado

O comércio eletrônico brasileiro encerrou 2025 com faturamento de R$ 235,5 bilhões, alta de 15,3% em relação ao ano anterior, e 438,9 milhões de pedidos, segundo a Abiacom, antiga ABComm. Para 2026, a entidade projeta R$ 258,9 bilhões, crescimento de 9,9%. Parte relevante desse volume passa por marketplaces, cujos operações envolvem um regime de retenções, comissões e obrigações acessórias que difere do varejo tradicional.

O setor também se prepara para a reforma tributária sobre o consumo. O ano de 2026 é de teste, com alíquota simbólica de CBS e IBS e sem recolhimento efetivo, e a cobrança da CBS começa em 2027, com o IBS substituindo o ICMS e o ISS de forma progressiva até 2033. "O vendedor de marketplace vai sentir a reforma pelo caixa, não pela guia. Quem não tiver a apuração organizada agora vai descobrir o efeito depois de ele acontecer", avalia Sampaio.

Expansão

A ContabilizaEcom projeta chegar a 1.000 clientes e mantém a política de atender apenas vendedores de marketplace. "Especialização é o que nos permite errar menos. A gente não vai atender restaurante para crescer mais rápido", conclui Eduardo Sampaio.

Sobre a ContabilizaEcom

A ContabilizaEcom é um escritório de contabilidade sediado em Curitiba (PR), especializado exclusivamente em empresas que vendem em marketplaces. Nascida dentro da operação de e-commerce da Cozena, atende 300 empresas em 14 estados com rotina contábil, fiscal e trabalhista e uma plataforma própria de indicadores de margem por canal. Mais informações estão disponíveis em contabilizaecom.com.br.

Sobre a Cozena

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Cozena é uma marca curitibana de artigos de organização e decoração para casa, com produção própria e importação direta, que vende no Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu e processa cerca de 30 mil pedidos por mês. Mais informações estão disponíveis em cozena.com.br.