UiPath apresenta Cartographer para gerar Map of Work

A UiPath (NYSE: PATH) lançou o Cartographer, solução destinada a criar o Map of Work, um mapa vivo e governado que descreve como os processos empresariais são executados. A ferramenta reúne informações dispersas em documentos, sistemas e conversas para gerar um modelo centralizado que pode ser usado na automação e na inteligência artificial, reduzindo a necessidade de entrevistas e da elaboração manual de documentos.

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O Map of Work consolida regras, exceções e decisões de julgamento registradas pelos profissionais durante a execução das atividades. Ao capturar esse conhecimento operacional, a solução permite que equipes de negócios e TI acessem uma fonte única de verdade, com alterações aprovadas por um responsável designado.

A partir do modelo, são gerados documentos de projeto e especificações técnicas que alimentam a criação de agentes, fluxos de trabalho e automações na UiPath Platform™. Cada decisão de julgamento registrada é proposta como mudança no mapa, sujeita à aprovação ou rejeição, garantindo que alterações ocorram de forma controlada.

O Cartographer oferece três modalidades de uso: Prebuilt Maps, que trazem modelos prontos para processos comuns, como concessão de crédito e análise de sinistros; Process Atlas, biblioteca de mapas detalhados de processos complexos com KPIs e benchmarks; e Build Your Own, que permite a captura de processos proprietários e altamente regulados. Após a criação dos mapas, agentes e automações podem ser orquestrados pelo UiPath Maestro™, enquanto o Decision Ledger registra decisões e as devolve ao mapa, alimentando um ciclo de melhoria contínua.

“Durante anos, as empresas digitalizaram seus dados sem registrar o contexto de como são usados no trabalho”, afirmou Daniel Dines, fundador e CEO da UiPath. “O Map of Work transforma essa lacuna em algo concreto, mostrando tanto o desenho esperado quanto a execução real, com exceções e julgamentos incluídos.”

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O Cartographer já está disponível para clientes da UiPath. Mais informações podem ser encontradas no site institucional da empresa.