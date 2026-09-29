Inteligência artificial muda a busca por médicos

A forma como pacientes pesquisam informações sobre saúde está mudando. Além das buscas tradicionais no Google, ferramentas como ChatGPT, Gemini, Perplexity, AI Overviews e AI Mode passaram a ser utilizadas para compreender sintomas, comparar tratamentos e identificar qual especialista procurar.

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Em vez de pesquisar apenas “urologista em São Paulo”, uma pessoa pode perguntar: “Qual especialista trata câncer de próstata e o que devo considerar antes de escolher um médico?”. A ferramenta procura, então, organizar informações encontradas em diferentes fontes para produzir uma resposta contextualizada.

Segundo Leandro Mariotto, CEO e especialista em SEO e GEO da Black Cat Marketing Digital, essa mudança exige uma visão mais ampla da presença digital.

“O paciente deixou de pesquisar apenas palavras isoladas e passou a formular perguntas completas sobre especialidades, tratamentos, localização e critérios de escolha. Para médicos e clínicas, isso exige informações claras e compreensíveis tanto na busca tradicional quanto nas experiências com inteligência artificial”, explica.

SEO continua sendo a base

A expansão das buscas generativas não significa que o SEO perdeu importância. De acordo com o Google Search Central, os fundamentos da otimização para mecanismos de busca continuam válidos para os recursos de inteligência artificial da Pesquisa.

Para estar apta a aparecer como fonte ou link de apoio, uma página precisa ser rastreável, indexada e elegível a participar dos resultados tradicionais do Google. Arquitetura organizada, conteúdo original, links internos, informações verificáveis, experiência da página e autoridade relacionada ao assunto continuam sendo elementos relevantes.

“GEO não consiste em cadastrar um médico no ChatGPT nem em instalar um recurso específico no site. O trabalho começa no SEO e envolve conteúdo, entidades, autoridade, presença local e consistência das informações profissionais”, afirma Leandro.

Informações médicas exigem precisão

O especialista explica que a necessidade de visibilidade não elimina o compromisso com a qualidade. Informações sobre saúde podem influenciar decisões importantes e, por isso, precisam apresentar autoria, revisão profissional, fontes confiáveis e distinção entre conteúdo educativo e orientação individual.

Para que os mecanismos compreendam a atuação de um médico, informações como nome, especialidade, CRM, RQE, formação, tratamentos, localização e vínculos institucionais devem estar disponíveis de maneira clara e consistente.

Entrevistas, publicações científicas, sociedades médicas, instituições e menções editoriais também podem ajudar a confirmar a experiência e a atuação do profissional.

GEO amplia a estratégia de busca

Generative Engine Optimization, ou GEO, é o nome dado às estratégias voltadas à presença em mecanismos generativos. Uma estratégia de GEO para médicos pode envolver pesquisa de palavras-chave, análise de prompts, mapeamento de entidades, arquitetura de conteúdo, SEO técnico, presença local e autoridade externa.

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Não existe, entretanto, garantia de que determinado médico será citado ou recomendado. As respostas podem variar conforme a plataforma, o modelo, a localização, a data e a maneira como a pergunta é formulada. Por isso, os resultados devem ser acompanhados por meio de diferentes indicadores, como visibilidade orgânica, menções, fontes utilizadas, tráfego proveniente das IAs, contatos e conversões, conclui o especialista.