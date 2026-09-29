Uma Maneira Mais Clara de Negociar: PU Prime Lança Aplicativo de Negociação Reestruturado

A PU Prime lançou um aplicativo de negociação reestruturado com a campanha "Uma Maneira Mais Clara de Negociar", criando uma experiência mais simples e intuitiva para os traders.

O aplicativo reestruturado aproxima o Live Trading e o Copy Trading, além de oferecer para os usuários maior controle sobre a alavancagem e o gerenciamento de posições.

Um recurso Explore integrado fornece notícias do mercado, análises e insights de eventos econômicos diretamente no aplicativo de negociação.



EBENE, Maurícia, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PU Prime, uma corretora online global com várias licenças, lançou um aplicativo de negociação reestruturado com a campanha "Uma Maneira Mais Clara de Negociar". Em vez de simplesmente adicionar mais recursos a uma única interface, a reestruturação reorganiza o aplicativo em torno de toda a jornada de negociação do usuário, oferecendo uma maneira mais clara e intuitiva de negociar.

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O lançamento utiliza uma plataforma já reconhecida pelo setor, com elogios recentes na FX Expo Buenos Aires, na iFX Expo Dubai e no Global Forex Award em 2026, refletindo o foco contínuo da PU Prime em aprimorar completamente a experiência de negociação.

Uma Experiência de Copy Trading Mais Simples

O aplicativo reestruturado facilita a movimentação dos usuários entre diferentes atividades de negociação sem etapas desnecessárias. Uma interface de negociação consolidada simplifica a troca entre as contas Live Trading e Copy Trading e possibilita que os usuários naveguem e sigam os provedores de sinais com apenas alguns toques. Ao aproximar essas funções, a experiência atualizada ajuda a reduzir o atrito e torna o Copy Trading mais acessível dentro do ecossistema PU Prime mais amplo.

Maior Controle do Gerenciamento de Riscos

O aplicativo reestruturado também oferece aos usuários maior controle sobre a forma como eles gerenciam sua exposição ao trading. Os usuários elegíveis podem ajustar a alavancagem diretamente ao fazer uma negociação sem precisar entrar em contato com o suporte ao cliente, para o gerenciamento mais conveniente das configurações da conta no próprio aplicativo.

O gerenciamento das posições também foi simplificado com a função "Close All", que possibilita que os usuários fechem todas as posições abertas com mais eficiência quando as condições do mercado mudarem rapidamente. Juntos, esses aprimoramentos dão aos traders um controle mais direto das principais funções de gerenciamento de contas e posições.

Notícias e Insights do Mercado, Integrados

O novo recurso Explore aproxima as informações do mercado da experiência de negociação. Os usuários podem analisar rapidamente os movimentos do mercado, acompanhar os principais desenvolvimentos e se preparar para os próximos eventos econômicos diretamente no aplicativo. A análise de mercado com curadoria de fontes estabelecidas também fornece contexto adicional para ajudar os usuários durante a análise das oportunidades de mercado.

Com a pesquisa e a execução em um único ambiente, o aplicativo reestruturado reduz a necessidade de alternar entre várias plataformas ao seguir os mercados.

Comemoração do Lançamento

Para marcar o lançamento do aplicativo reestruturado, a PU Prime está lançando uma promoção de Bônus de Depósito com Sorteio no aplicativo, de 29 de setembro a 27 de outubro de 2026. Os usuários elegíveis podem participar através do PU Prime App e explorar a experiência de negociação reestruturada como parte da campanha.

A campanha "Uma Maneira Mais Clara de Negociar” é um exemplo do compromisso do PU Prime em tornar a experiência de negociação digital mais simples, mais intuitiva e mais bem conectada, sem comprometer a funcionalidade esperada pelos traders ativos. O PU Prime App reestruturado combina uma nova UI/UX com uma estrutura mais coesa, reunindo funcionalidades anteriormente dispersas, para que os usuários passem menos tempo navegando entre as telas e mais tempo focados nas suas decisões de negociação.

Sobre a PU Prime

Fundada em 2015, a PU Prime é uma fintech líder global e corretora de CFDs de confiança. Ela oferece produtos financeiros regulamentados em forex, commodities, índices, ações e títulos. Operando em mais de 100 países com mais de 40 milhões de downloads de aplicativos, a PU Prime oferece plataformas de negociação inovadoras e um recurso de copy trading integrado, capacitando os traders em todo o mundo a alcançar o sucesso financeiro com confiança.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e505d2f-974f-4fc6-a051-e150bd07c54c

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001275207)