Sites médicos precisam atender pessoas, buscas e IAs

O site pessoal funciona como uma das principais fontes de informação sobre o médico. Diferentemente das redes sociais, dos diretórios e do Perfil da Empresa no Google, ele permite controlar como são apresentadas informações sobre especialidade, CRM, RQE, formação, áreas de atuação, tratamentos, endereços e formas de contato.

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Entretanto, ter um site visualmente atraente já não é suficiente há muito tempo. O projeto precisa considerar para quem as páginas são desenvolvidas, quais dúvidas devem responder e como pacientes e mecanismos compreenderão as relações entre o profissional e seus serviços.

“Um site médico não pode ser apenas bonito. Ele precisa ter arquitetura, conteúdo e estrutura semântica capazes de deixar claro quem é o profissional, em quais áreas atua e como pode ajudar o paciente. Essa organização melhora a experiência de navegação e também facilita a interpretação por mecanismos de busca e agentes de inteligência artificial”, explica Leandro Mariotto, CEO e especialista em SEO e GEO da Black Cat Marketing Digital.

Arquitetura organiza a jornada do paciente

Leandro esclarece que a arquitetura da informação define quais páginas existirão, como serão organizadas e de que maneira o visitante poderá navegar entre elas. A página sobre o médico, por exemplo, apresenta formação e experiência. Páginas de especialidades e tratamentos atendem pesquisas mais específicas, enquanto conteúdos educativos respondem às dúvidas anteriores à decisão de procurar atendimento.

Já a estrutura semântica ajuda a demonstrar o significado e a relação entre informações como:

Médico e especialidade;

Doença e tratamento;

Procedimento e indicação;

Consultório e localização;

Conteúdo e autoria.

Títulos em hierarquia lógica, menus claros, links descritivos e textos disponíveis no HTML ajudam pessoas e sistemas automatizados a interpretar o site.

Performance também faz parte do projeto

Velocidade, estabilidade visual, resposta aos cliques e experiência no celular influenciam diretamente a navegação. Os Core Web Vitals, métricas utilizadas pelo Google, avaliam aspectos relacionados ao carregamento, à interatividade e à estabilidade das páginas. Um projeto de criação de sites para médicos precisa combinar design, performance, acessibilidade, SEO, conteúdo verificável e uma estrutura compreensível para pessoas e mecanismos.

Um site rápido não recebe automaticamente melhores posições nem garante citações em respostas de inteligência artificial. Performance é parte da qualidade técnica e precisa trabalhar em conjunto com conteúdo, arquitetura e autoridade.

Agentes de IA são novos usuários da web

O especialista frisa que os agentes de inteligência artificial podem navegar em páginas, interpretar informações, preencher campos e realizar tarefas em nome do usuário.

O portal web.dev, mantido pelo Google, orienta que sites preparados para agentes adotem princípios já conhecidos do desenvolvimento web: estrutura clara, acessibilidade e HTML semântico. Segundo a publicação, o que melhora um site para agentes também tende a beneficiar pessoas. Na prática, links devem ser funcionais, botões precisam estar identificados, formulários necessitam de rótulos e informações importantes não podem depender apenas de imagens.

Em sites médicos, agentes podem auxiliar em tarefas administrativas, como localizar um consultório, identificar formas de contato ou iniciar uma solicitação de agendamento. Eles não devem substituir a consulta, o diagnóstico, a indicação de tratamento ou o consentimento médico.

Segurança permanece indispensável

A preparação para novas formas de navegação também precisa considerar LGPD, proteção de dados, segurança dos formulários, consentimento e confirmação humana para ações sensíveis.

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"Um site preparado para o futuro não é aquele construído para robôs. É aquele que oferece informações claras, desempenho, acessibilidade e segurança para todos os seus usuários", conclui Leandro.