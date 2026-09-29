Cursos gratuitos ensinam a começar um negócio

Ter uma boa ideia é um dos primeiros passos para empreender, mas a falta de dinheiro para investir pode fazer muita gente adiar os planos de abrir o próprio negócio. Para quem quer começar com os recursos que tem à disposição e entender como transformar uma ideia em uma fonte de renda, a Coca-Cola Brasil oferece gratuitamente o curso “Como Começar um Negócio Gastando Pouco”, disponível na plataforma Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio.

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Com conteúdo online, rápido e prático, o curso é voltado a quem deseja dar os primeiros passos no empreendedorismo sem partir de um grande investimento. O módulo, conduzido pela chef Carmem Virgínia, ajuda o participante a olhar para os recursos que já possui, estruturar sua ideia e entender pontos importantes para transformar uma iniciativa no ramo da alimentação em um pequeno negócio.

O conteúdo faz parte do Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio, plataforma gratuita de capacitação da Coca-Cola Brasil voltada a micro e pequenos empreendedores. Ao todo, são 21 cursos, com duração média entre 7 e 19 minutos, sobre temas que fazem parte da rotina de quem empreende, como gestão financeira, precificação, marketing, atendimento, estoque, inteligência artificial e sustentabilidade.

“Há pessoas que estão começando a empreender, outras que já têm um negócio há algum tempo e até aquelas que estão pensando em mudar de atividade. Por isso, buscamos oferecer conteúdos que façam sentido para diferentes momentos dessa jornada. Para quem está começando, por exemplo, é importante entender questões como fluxo de caixa e como separar o dinheiro pessoal do dinheiro do negócio. Já quem está em uma etapa mais avançada pode buscar temas como inteligência artificial e entender como aplicá-la ao dia a dia da empresa”, afirma Katielle Haffner, diretora de Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.

Para quem empreende com comida: como aproveitar melhor os alimentos



Para quem vende marmitas, bolos, doces, salgados ou outros alimentos, por exemplo, aproveitar melhor cada ingrediente pode fazer diferença tanto na rotina da cozinha quanto no negócio.

O curso “Reaproveitamento Integral dos Alimentos” apresenta formas de reduzir o desperdício e aproveitar partes dos alimentos que muitas vezes são descartadas. O conteúdo traz orientações que podem ser incorporadas à rotina de quem trabalha com alimentação, unindo melhor aproveitamento dos ingredientes e práticas mais sustentáveis.

Assim como os demais conteúdos da plataforma, os dois cursos são gratuitos e podem ser feitos pelo celular ou computador. Para começar, basta acessar a plataforma, informar o nome completo e assistir às aulas, sem cadastros complicados. Cada participante pode acompanhar o conteúdo no próprio ritmo e, ao concluir um curso, recebe um certificado da Coca-Cola Brasil.

Além desses conteúdos, a plataforma reúne capacitações sobre empreendedorismo, gastronomia, precificação, gestão financeira, atendimento, marketing, gestão de estoque, inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios e sustentabilidade.

“Acreditamos que apoiar o pequeno empreendedor também é uma forma de gerar desenvolvimento. Quando falamos em inclusão produtiva, estamos falando em oferecer ferramentas para quem empreende no dia a dia, movimenta a economia local, gera renda e faz parte da comunidade. A plataforma busca justamente oferecer conhecimento prático, simples, de fácil acesso e gratuito para ajudar esses pequenos negócios a crescer de forma mais sustentável”, afirma Katielle.

A iniciativa integra as ações da Coca-Cola Brasil voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, oferecendo conhecimento gratuito e acessível para apoiar quem busca desenvolver uma atividade empreendedora, aprimorar a gestão do negócio e ampliar suas oportunidades de geração de renda.

Confira os cursos:

Como Começar um Negócio Gastando Pouco:



https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/#/curso/como-comecar-um-negocio-gastando-pouco/OKIXa9w9x68

Reaproveitamento Integral dos Alimentos:



https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/#/curso/reaproveitamento-integral-dos-alimentos/GXh6ycWx8pw

Todos os cursos da Plataforma: https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/#/

Sobre o Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio

O Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio é uma plataforma gratuita de capacitação criada para apoiar micro e pequenos empreendedores por meio de conteúdos online voltados à gestão e ao desenvolvimento dos negócios.

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Com cursos rápidos, práticos e certificados, a iniciativa oferece conhecimento acessível sobre temas como empreendedorismo, marketing, gestão financeira, atendimento, precificação, sustentabilidade e inteligência artificial, entre outros.