Hábitos do dia a dia podem elevar o risco de infarto

Com a rotina agitada, sinais como cansaço, falta de ar ao fazer esforço ou dor no peito podem ser atribuídos ao estresse ou à falta de descanso. Mas, quando se trata da saúde do coração, alterações que parecem comuns podem indicar condições que exigem atenção. Reconhecer esses sinais e buscar atendimento adequado pode fazer a diferença.

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Segundo o Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de mortes no país, com uma estimativa de 300 mil a 400 mil casos por ano e um óbito a cada cinco a sete ocorrências. Em São Paulo, um balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde mostra que, entre janeiro de 2023 e julho de 2025, foram registradas 13.800 internações por infarto e 9.394 por acidente vascular cerebral (AVC) na rede municipal.

O Setembro Vermelho, campanha de conscientização sobre as doenças cardiovasculares que tem como referência o Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, reforça a importância de olhar para esses problemas antes que eles se manifestem de forma grave.

Fatores de risco que passam despercebidos

De acordo com Francisco José, médico da área de cardiologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, hipertensão, diabetes, colesterol alto e tabagismo estão entre os fatores mais lembrados quando o assunto é risco cardiovascular, mas a lista é mais ampla. “É preciso considerar a genética familiar e a obesidade, além de hábitos como a inatividade física e a alimentação rica em sal, ultraprocessados e açúcar”, afirma. Segundo o médico, entre os principais fatores de risco estão:

- Hipertensão: muitas vezes não apresenta sinais perceptíveis, mas mantém os vasos sanguíneos sob pressão elevada e aumenta o risco de infarto e AVC;

- Diabetes: o excesso de glicose no sangue, quando não controlado, pode provocar danos aos vasos sanguíneos e favorecer doenças cardiovasculares;

- Colesterol elevado: níveis alterados, especialmente de LDL, podem contribuir para o acúmulo de placas nas artérias e aumentar o risco cardiovascular;

- Histórico familiar: a presença de doenças cardiovasculares na família pode indicar uma predisposição que deve ser considerada na avaliação individual;

- Excesso de peso: está associado a alterações metabólicas e ao desenvolvimento de condições como hipertensão e diabetes;

- Idade: o risco cardiovascular aumenta ao longo do envelhecimento, tornando a avaliação dos fatores de risco ainda mais importante.

Sinais que exigem atendimento imediato

De acordo com o médico, o infarto costuma se manifestar por meio de uma dor forte no centro do peito, que pode irradiar para o braço esquerdo, para a lateral esquerda do pescoço e, em alguns casos, para a mandíbula. O quadro também pode vir acompanhado de náuseas, vômitos e suor intenso.

A dor pode ainda se estender para as costas e o rosto e ser acompanhada de sensação de peso ou aperto no tórax, suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio, de acordo com o Ministério da Saúde. Diante da suspeita de infarto, a orientação é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192, para que o atendimento comece ainda no local e o hospital seja avisado antes da chegada do paciente.

A apresentação dos sintomas, porém, pode variar de acordo com o paciente. “Em mulheres, idosos e diabéticos, a dor pode ser atípica, diferente dessa descrição e, no paciente diabético, pode não haver dor”, explica o médico. Essa variação tende a contribuir para o atraso na busca por atendimento.

Os sinais do AVC são mais variados, pois o quadro pode ser isquêmico ou hemorrágico. Entre as manifestações mais comuns estão alterações na fala e o comprometimento de um dos lados do corpo, tanto nos membros superiores quanto nos inferiores.

O que entra no check-up cardiológico

Mesmo sem sintomas, Francisco ressalta que o acompanhamento médico pode ajudar a identificar fatores de risco cardiovascular antes que eles provoquem complicações. A avaliação não é igual para todas as pessoas: idade, histórico familiar, pressão arterial, níveis de colesterol, diabetes, tabagismo, excesso de peso, sedentarismo e outros fatores ajudam o profissional a definir quais exames são necessários. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) recomenda a avaliação rotineira dos fatores de risco em adultos de 40 a 75 anos e o monitoramento periódico também entre 20 e 39 anos.

O acompanhamento pode começar por medidas e exames mais básicos, como aferição da pressão arterial e exames laboratoriais para avaliar colesterol e glicemia. Exames cardiológicos, como eletrocardiograma e teste ergométrico, podem ser solicitados de acordo com o perfil de risco, sintomas, histórico clínico ou objetivo da avaliação. A Diretriz Brasileira de Ergometria de 2024, por exemplo, considera o teste ergométrico em situações específicas, inclusive para pessoas assintomáticas que apresentam múltiplos fatores de risco cardiovascular, e não como um exame obrigatório para toda a população.

Hábitos que reduzem o risco

Embora alguns fatores não possam ser modificados, mudanças na rotina podem contribuir para reduzir o risco cardiovascular. “No dia a dia, é preciso minimizar o estresse com caminhada, ioga ou academia e dormir de seis a oito horas, além de manter o peso adequado ao índice de massa corporal e ajustar a nutrição com acompanhamento profissional”, orienta o médico. Entre as principais medidas estão:

1) Praticar atividade física: ajuda no controle do peso, da pressão arterial, da glicemia e de outros fatores relacionados à saúde cardiovascular;

2) Não fumar: o tabagismo prejudica os vasos sanguíneos e aumenta o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares;

3) Ter uma alimentação equilibrada: priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e reduzir o consumo de ultraprocessados, sal, açúcares e gorduras contribui para o controle de fatores de risco;

4) Dormir bem: manter uma rotina regular de sono e buscar uma boa qualidade de descanso pode favorecer o controle da pressão arterial e do metabolismo;

5) Manejar o estresse: encontrar formas saudáveis de lidar com o estresse pode ajudar a evitar seus efeitos sobre a pressão arterial e a própria rotina;

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6) Reduzir o consumo de álcool: o consumo excessivo está associado ao aumento da pressão arterial e a outros problemas que podem afetar a saúde cardiovascular.