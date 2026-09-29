ProductLife Group conclui sua transformação em um grupo único e unificado com um conjunto completo de recursos humanos e digitais em ciências da vida

PARIS, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O ProductLife Group (PLG) conclui hoje uma transformação de vários anos, unindo as 26 empresas adquiridas ao longo de seis anos em um único grupo com um conjunto completo de recursos digitais e humanos de ciências da vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A integração total do Grupo deve ser finalizada até o final de 2027.

Essa transformação também reflete uma evolução na forma como o PLG funciona: combinando profundo conhecimento humano com automação inteligente. Todas as recomendações são de propriedade de um expert sênior em ciências da vida — nunca substituídas pela tecnologia, apenas aceleradas por ela.

Isso é sustentado por uma visão e missão claras: ser a principal empresa global de Inteligência Avançada em ciências da vida, combinando a melhor experiência humana com a automação inteligente para ajudar os clientes a levar novos medicamentos aos pacientes, curar doenças e melhorar vidas. Na prática, ajudando os inovadores em ciências da vida a proporcionar novas terapias para os pacientes por meio de profunda experiência humana, automação inteligente e responsabilidade de experts seniores.

Para cumprir esta missão e atender a toda a gama de necessidades dos clientes, o PLG está estruturado em torno de quatro Unidades de Negócios conectadas, cada uma com um centro de especialização:

Desenvolvimento e Engenharia de Produtos (da molécula à fabricação, integrando desenvolvimento pré-clínico, clínico, CMC e regulatório com engenharia de categoria internacional);

Acesso ao Mercado e ao Paciente (acesso ao mercado, HTA e preços, economia da saúde e evidências centradas no paciente, acelerando o acesso sustentável);

Conformidade do Produto (assuntos regulatórios, segurança e vigilância e garantia de qualidade, mantendo os produtos em conformidade e prontos para auditoria durante todo o seu ciclo de vida);

Digital e Inovação (transformação digital agnóstica em tecnologia e soluções habilitadas por IA conectando P&D, qualidade, fabricação e comercial).

A maioria dos compromissos com clientes abrange mais de uma Unidade de Negócios — através de um parceiro responsável e não quatro fornecedores separados.

“Quando entrei na PLG no início deste ano, encontrei uma organização que já havia se tornado algo raro neste setor: um grupo com um conjunto genuinamente completo de recursos em ciências da vida”, disse o Dr. James Burt, CEO do ProductLife Group. "O lançamento de hoje dá um nome ao que isso significa para os nossos clientes — experiência humana e automação inteligente trabalhando em conjunto, com um expert sênior responsável por todas as decisões. Essa combinação, Humana e Artificial, é o que um parceiro completo de ciências da vida deve ser agora."

O novo logotipo dá a essa missão uma forma visual: seu símbolo retrata uma força unificada se unindo, avançando para cima e para frente — a mesma energia coletiva que agora conecta as quatro Unidades de Negócios do PLG em um parceiro responsável.

Com essa nova identidade, o PLG confirma sua posição como um parceiro verdadeiramente global: mais de 2.000 clientes atendidos em ciências da vida, entregues por 1.750 experts de 60 nacionalidades, com operações próprias do PLG em mais de 50 países e alcançando mais de 150 países com a sua rede de parceiros.

A nova marca e um site corporativo redesenhado entram em vigor hoje em plglifesciences.com.

Sobre o ProductLife Group

O PLG é um provedor global de serviços de ciências da vida que combina a profunda experiência humana com a automação inteligente para ajudar os clientes a oferecer novos medicamentos e terapias para os pacientes, de forma mais rápida e segura.

Operando em todo o ciclo de vida do produto — desenvolvimento e engenharia, conformidade, acesso ao mercado e ao paciente, e inovação digital — o PLG apoia os clientes desde o desenvolvimento inicial até a comercialização e além, com uma equipe dedicada de experts em mais de 50 países.

O PLG é apoiado por investidores de private equity 21 Invest e Oakley Capital e cresceu por meio de uma estratégia comprar e construir que já abrangeu 26 aquisições até o momento.

Contato com a Mídia:

Annalisa Merola, Diretora de Comunicação Corporativa – ProductLife Group

amerola@productlife-group.com

+39 347 3731904

Fotos deste comunicado disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c79fe5b0-b06d-4e37-b5c0-2e0bf31b27dc

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80de2eee-1c11-4bba-b35f-bf6bc1befcca

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001275190)