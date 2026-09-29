Chongqing, no Oeste da China, Impulsiona Especialidades Locais nos Mercados Globais com Programa de Seleção de Produtos Premium

CHONGQING, China, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 23 de setembro, a Comissão Municipal de Agricultura e Assuntos Rurais de Chongqing divulgou oficialmente a lista restrita de 2026 para a iniciativa "100 Melhores Produtos Agrícolas Premium", com os 30 itens selecionados.

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Além de ser uma lista de produtos, ela oferece uma ilustração reveladora da transformação agrícola de Chongqing - da venda de matérias-primas ao desenvolvimento de produtos com marca própria, e das terras agrícolas locais ao mercado global.

Aninhada no sudoeste da China, mais de 90% do território de Chongqing consiste em montanhas e colinas. Favorecida por suas imponentes montanhas e rios, a região conta com uma biodiversidade abundante, um clima de montanha variado em diferentes altitudes, e condições ecológicas favoráveis que criam ambientes naturais ideais para o cultivo de produtos agrícolas especiais.

Os 30 produtos selecionados abrangem uma variedade de ofertas locais: a doçura refrescante das peras crocantes de Wushan, no nordeste de Chongqing; a carne macia do coelho de Fengjie; os extratos fermentados de sabor brando de Youyang; as sementes de perila de Pengshui, valorizadas por seus benefícios à saúde; o charme da comida de rua do carneiro assado de Xipeng, na região central da cidade; e o doce painço glutinoso de Beibei.

Estes tesouros ecológicos únicos também incluem a sedosa Brasênia Shizhu, as tangerinas de cores vibrantes de Wanxian e o macarrão de batata-doce de Wulong, de textura firme e elástica. Enraizados nas montanhas e cursos d'água de Chongqing, eles representam os sabores autênticos e característicos da região.

Após o lançamento da primeira leva de 40 produtos em 2025, a seleção "Bawei Yuzhen" dos 100 Melhores Produtos Agrícolas Premium entra no seu segundo ano contando com um roteiro de três anos para completar um portfólio completo de 100 produtos premium.

O processo de seleção combina apresentações de embaixadores, votação pública e análise de experts, equilibrando o patrimônio cultural local com os requisitos do mercado comercial. As inscrições abrangem produtos agrícolas e de melhoramento genético, artesanato e lanches locais. Os produtos selecionados recebem dez tipos de apoio, incluindo licenciamento de logotipo, exposição na mídia e vendas por transmissão ao vivo, projetadas para solucionar o constante desafio dos "produtos de qualidade sem marcas estabelecidas".

Impulsionada por padrões unificados e supervisão rigorosa, a marca "Bawei Yuzhen" está rapidamente se tornando uma marca confiável. Até o final de 2027, os produtos selecionados devem alcançar um crescimento de mais de 10% na receita de vendas e uma alta das margens de prêmio gerais de mais de 15%, elevando a renda de centenas de milhares de famílias rurais.

A convergência dos rios Yangtze e Jialing em Chaotianmen molda o espírito ousado e distinto da cidade montanhosa de Chongqing. Como polo operacional do Novo Corredor Internacional de Comércio Terrestre-Marítimo, Chongqing está abrindo novas portas para que suas especialidades locais cheguem aos consumidores do exterior.

Beneficiando-se da Iniciativa do Cinturão e Estrada e das estruturas da RCEP, produtos de destaque como o Fuling Zhacai (raiz de mostarda em conserva), as laranjas de umbigo de Fengjie e o ganso marinado de Rongchang estão se expandindo globalmente por meio do comércio eletrônico transfronteiriço.

Enquanto Chongqing se consolida como uma cidade polo internacional de consumo, as autoridades intensificam a integração entre a gastronomia e o turismo cultural, solidificando a proteção da propriedade intelectual. Os visitantes do exterior podem apreciar sabores picantes enquanto vivenciam o charme da cultura de Chongqing e das modernas tecnologias agrícolas.

Do campo à mesa, das comunidades locais aos mercados globais, a promoção da iniciativa "Bawei Yuzhen", que destaca os 100 melhores produtos agrícolas premium, é um exemplo do desenvolvimento de alta qualidade da agricultura de Chongqing.

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Impulsionando a revitalização rural, Chongqing escreve um capítulo promissor marcado por uma maior eficiência agrícola, paisagens rurais mais belas e renda crescente para os agricultores, tendo as marcas como pincel e a ecologia como tinta. Ao provar os sabores de Chongqing, além de saborear uma excelente gastronomia o mundo também vivencia a vitalidade e a esperança duradouras desta terra.

Contato: Ms. Fu, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9835932)