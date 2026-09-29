IA lidera investimentos em reputação para os próximos anos

A inteligência artificial desponta como a principal prioridade tecnológica das empresas brasileiras na gestão de reputação. Segundo a segunda edição do estudo Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil, 60,2% das organizações desejam adotar IA para análise de dados nos próximos dois anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os dados mostrados pelo índice da Knewin posicionam a tecnologia no centro dos planos de investimento do setor. A expectativa sobre o impacto da tecnologia é igualmente expressiva. Entre os respondentes, de acordo com o Panorama da Knewin, 57,1% acreditam que a tecnologia transformará completamente a forma como a reputação é gerida, enquanto 38,8% a consideram importante, porém complementar às estratégias tradicionais. Apenas uma fração menor demonstra cautela: 3,1% avaliam que ainda é cedo para medir o impacto e 1% a considera útil apenas para tarefas específicas



O estudo ouviu 166 profissionais, sendo 98 de marcas e empresas e 68 de agências de comunicação, todos com atuação direta em gestão de reputação. A amostra evidencia consenso sobre o papel da tecnologia, ao mesmo tempo em que sinaliza a necessidade de qualificação profissional para que a adoção de IA se traduza em decisões consistentes e não apenas em volume de informação.

Segundo o estudo da Knewin, as principais tecnologias que as empresas pretendem utilizar na gestão de reputação são:

Inteligência artificial para análise de dados: 60,2%;

Chatbots para atendimento ao cliente: 34,7%;

Plataformas avançadas de gestão de mídias sociais: 34,7%;

Alertas de riscos reputacionais: 33,7%;

Ferramentas de visualização de dados em tempo real: 25,5%.

O que a tecnologia resolve, e o que não resolve na gestão de reputação

Apesar do entusiasmo, o próprio estudo pondera que a adoção de IA exige leitura crítica. A tecnologia amplia a capacidade de processar grandes volumes de menções, notícias e conversas em tempo real, mas o valor gerado depende diretamente da qualificação das equipes que formulam as perguntas e interpretam os resultados. Sem esse filtro, o risco é transformar abundância de dados em ruído, sem ganho real de decisão. A etapa qualitativa da pesquisa descreve a IA como aceleradora, e não como substituta do julgamento profissional.

Para Fabiano Beppler, CTO da Knewin, a distinção entre acelerar e substituir é o ponto central. “A inteligência artificial processa em minutos um volume de informação que levaria dias para ser analisado manualmente. Isso muda a escala e a velocidade da gestão de reputação, mas não elimina o julgamento humano. A máquina identifica padrões; cabe às pessoas interpretar contexto, intenção e consequência”, afirma.

O executivo da Knewin destaca que a tecnologia deve estar a serviço da estratégia, e não o contrário. “De nada adianta um painel sofisticado se a organização não sabe qual pergunta quer responder. A IA acelera a análise e antecipa sinais, porém a decisão sobre como agir continua sendo humana, apoiada em conhecimento do negócio e do setor”, pontua.

Da adoção ao uso estratégico

O Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil, da Knewin, ilustra um mercado que reconhece o potencial da inteligência artificial para ampliar a velocidade na capacidade de análise, ao mesmo tempo que aponta que a tecnologia não elimina a necessidade de conhecimento sobre a interpretação humana. A combinação entre ferramentas de IA, dados e expertise profissional aparece como um dos principais caminhos para a evolução da gestão de reputação empresarial nos próximos anos.



Questionamentos frequentes

Quantas empresas brasileiras pretendem usar IA na gestão de reputação?

De acordo com o Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil, da Knewin, 60,2% das organizações pretendem utilizar inteligência artificial para análise de dados até 2027.

A IA pode substituir profissionais de comunicação na gestão de reputação?

Não. O estudo da Knewin aponta a IA como uma ferramenta capaz de acelerar a análise e identificar padrões, mas o julgamento profissional continua necessário para interpretar contexto, intenção e consequências.

Quais tecnologias aparecem entre as prioridades para a gestão de reputação?

Além da IA para análise de dados, aparecem chatbots para atendimento ao cliente (34,7%), plataformas avançadas de gestão de mídias sociais (34,7%), alertas de riscos reputacionais (33,7%) e ferramentas de visualização de dados em tempo real (25,5%).

Qual é o método mais utilizado atualmente pelas empresas?

O monitoramento de mídias sociais é o método de gestão de reputação mais utilizado entre as organizações participantes do estudo, presente em 81,6% delas.

Sobre o estudo

O Panorama da Gestão de Reputação Empresarial no Brasil – 2ª edição foi realizado pela Knewin entre outubro e dezembro de 2025 e ouviu 166 profissionais com atuação direta em gestão de reputação, sendo 98 representantes de marcas e empresas e 68 de agências de comunicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar o link.