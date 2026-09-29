WANPY Chicken Jerky conquista o Pet Innovation Award 2026 em um momento em que o mercado latino-americano de petiscos para pets avança rumo a padrões premium mais bem definidos

LOS ANGELES, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O WANPY Chicken Jerky conquistou o prêmio 2026 “Petisco Tipo Jerky para Cães do Ano” nos Pet Innovation Awards, reforçando o crescente reconhecimento da marca no mercado latino-americano de petiscos para pets, que está em rápida expansão. Nesse mercado, os consumidores buscam cada vez mais produtos com informações transparentes sobre os ingredientes, valor nutricional e padrões premium claramente definidos.

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A premiação ocorre em um momento de significativa transformação no setor pet da América Latina, impulsionada pela crescente humanização dos animais de estimação. Segundo a Euromonitor, os petiscos para cães na região registraram uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10% entre 2018 e 2023, enquanto 74% dos tutores latino-americanos consideram seus pets membros queridos da família. Como resultado, os consumidores vêm aplicando aos produtos para pets as mesmas expectativas que têm em relação à qualidade dos alimentos e ao bem-estar, levando a categoria além da simples recompensa ocasional, em direção a produtos mais funcionais e de maior valor.





A proposta do produto reflete esse movimento mais amplo em direção a padrões premium mais bem definidos. O WANPY Chicken Jerky contém mais de 90% de carne de verdade, mais de 40% de proteína e um índice de digestibilidade superior a 93%, além de seguir quatro critérios de formulação: sem conservantes artificiais, sem corantes artificiais, sem grãos nem glúten e sem adição de açúcares nem palatabilizantes.





O processo de fabricação inclui a remoção precisa do excesso de gordura e do tecido conjuntivo, um processo suave de massageamento, o sistema exclusivo 5D Freshness Lock e 24 horas de cozimento em baixa temperatura.

A premiação ganha relevância em um mercado no qual os conceitos de “natural” e premium são cada vez mais valorizados, mas também mais comuns. Na América Latina, produtos com alegações como “natural” ou “orgânico” têm alcançado preços significativamente mais altos, tornando cada vez mais importante sustentar de forma clara o posicionamento do produto à medida que os consumidores avaliam a relação entre qualidade e custo.

O Pet Innovation Awards 2026 recebeu milhares de indicações de todo o mundo em diversas categorias do setor pet. Ao comentar o produto vencedor, Travis Grant, diretor-geral da Independent Innovation Awards, destacou a combinação de alto teor de carne, densidade nutricional, digestibilidade, padrões de formulação limpa e tecnologias de processamento.





O reconhecimento da WANPY ocorre em um momento em que o mercado pet latino-americano reflete duas tendências paralelas: uma demanda crescente por produtos de maior qualidade, impulsionada pela humanização dos pets, e uma análise cada vez mais criteriosa do valor oferecido pelos produtos premium. Na categoria de petiscos para cães, isso faz com que aspectos verificáveis dos ingredientes, a formulação e os métodos de processamento sejam cada vez mais relevantes para a forma como a qualidade é comunicada e avaliada.

Site: https://www.wanpy.com/

Instagram: https://www.instagram.com/wanpy_global/

Facebook: https://www.facebook.com/share/1DXhhxzyMs/?mibextid=wwXIfr

Contacto: Sisi Chen, wanpypetfood@wanpy.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9835719)