SLB anuncia data da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2026

A SLB (NYSE: SLB) irá realizar uma teleconferência em 23 de outubro de 2026 para discutir os resultados do terceiro trimestre concluído em 30 de setembro de 2026.

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A teleconferência está programada para começar às 9h30 (horário da costa leste dos EUA), e um comunicado à imprensa sobre os resultados será divulgado às 7h (horário da costa leste dos EUA).

Para acessar a teleconferência, os participantes devem entrar em contato com a operadora pelo telefone +1 (800) 715-9871 (na América do Norte) ou +1 (646) 307-1963 (fora da América do Norte) cerca de 10 minutos antes do início da chamada; o código de acesso é 3440360.

A transmissão online da teleconferência irá ocorrer simultaneamente em https://events.q4inc.com/attendee/293449855 apenas para ouvir. Os participantes devem acessar a plataforma 15 minutos antes do início da chamada para testar seus navegadores e se registrar para a transmissão online. Após o término da teleconferência, uma gravação estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 30 de outubro de 2026, e poderá ser acessada ao ligar para +1 (800) 770-2030 na América do Norte ou +1 (609) 800-9909 fora da América do Norte e informando o código de acesso 3440360.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928794497/pt/

Investidores

James R. McDonald – Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Mídia

Josh Byerly – Vice-Presidente Sênior de Comunicação

Moira Duff – Diretora de Comunicações Externas

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

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