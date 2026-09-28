Mostra no Cine Brasília retrata mestres de Pirenópolis

As histórias de uma poetisa, de um mestre das Folias de Reis e do Divino e de um escultor popular serão apresentadas no Cine Brasília em uma sessão dedicada à cultura de Pirenópolis (GO). No dia 30 de setembro, às 19 horas, a Mostra Goiana Meia Ponte Pé Rachado exibirá gratuitamente três documentários sobre personagens que contribuíram para preservar saberes, manifestações tradicionais e narrativas do município goiano.

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Promovida pelos Pontos de Cultura COEPi, de Pirenópolis, e Camerata Caipira, do Distrito Federal, em parceria com a produtora independente Audiovisuwow, a programação reúne os filmes Marieta – Naqueles Tempos, Mestre Mário e os Caminhos da Folia, e; Isaías – Arte Barroca no Cerrado.

Após as exibições, os Mestres Marieta de Sousa e Mário Vicente dos Santos participarão de uma conversa com o público sobre as histórias apresentadas nas produções. A programação será encerrada no foyer do Cine Brasília com um pocket show da Camerata Caipira, reunindo cinema, música e tradição oral.

Personagens e memórias de Pirenópolis



Em Marieta – Naqueles Tempos, a poetisa Marieta, aos 89 anos, percorre as ruas de Pirenópolis ao lado da diretora Isabella Rovo. Durante o trajeto, ela revisita lembranças, causos e personagens que inspiraram seu livro, publicado em 2021. A produção relaciona as memórias da personagem aos espaços da cidade onde essas histórias ganharam forma.



Mestre Mário e os Caminhos da Folia apresenta a trajetória de Mestre Mário desde a infância, quando começou a participar das Folias de Reis e do Divino. A partir de seu relato e de imagens históricas, o documentário aborda a presença dessas celebrações na vida cultural de Pirenópolis, anteriormente chamada de Meia Ponte, e a transmissão de conhecimentos entre gerações.

O terceiro filme, Isaías – Arte Barroca no Cerrado, recupera a história do escultor popular Isaías, responsável pela criação do altar e das imagens sacras da Capela de São João Menino, localizada na zona rural do município. Morto em 2021, em decorrência da covid-19, o artista deixou sua obra registrada na Capela de São João Menino, em Pirenópolis. O documentário aborda seu processo de criação e a contribuição de seu trabalho para o patrimônio artístico e religioso de Goiás.

As três produções integram as comemorações dos 30 anos da COEPi e foram realizadas em parceria com Gabriel Rovo Dias, da Audiovisuwow, e Isabella Rovo, integrante dos Pontos de Cultura COEPi e Camerata Caipira.

Para Isabella Rovo, uma das realizadoras do projeto, a apresentação dos documentários no Cine Brasília leva a um público mais amplo histórias nascidas em Pirenópolis e relacionadas à memória cultural do país. “Ao completar 30 anos, a COEPi celebra, honra e compartilha esses saberes, contribuindo para que permaneçam vivos e possam chegar às novas gerações. Realizar essas três produções em parceria com meu filho, Gabriel Rovo, da produtora Audiovisuwow, tem um significado ainda mais especial para mim. É também uma forma de vivenciar, dentro da própria família, a continuidade dessa missão que é a arte como potência de vida, de encontro e de transformação”, afirma Isabella.

Fundada em 1996, a Comunidade Educacional de Pirenópolis (COEPi) é uma organização sem fins lucrativos que atua nas áreas de educação, ciências e cultura e completa 30 anos em 2026. Em sua sede, em Pirenópolis, desenvolve atividades para crianças, jovens e adultos por meio dos núcleos de Artes, Meio Ambiente e Multimídia. A Camerata Caipira reúne músicos de diferentes regiões do país em torno de um repertório autoral ligado à cultura popular e à natureza. O grupo lançou dois álbuns, entre eles “Cadê o Bicho que Tava Aqui?”, dedicado à fauna do Cerrado, e foi certificado como Ponto de Cultura em 2025. Já a Audiovisuwow, produtora independente de Gabriel Rovo Dias e Giovana Pellegrino, trabalha com fotografia, filmagem e criação de conteúdo audiovisual, incluindo videoclipes, registros de eventos e imagens aéreas.

Cultura de Pirenópolis em Brasília



O nome da mostra faz referência à antiga denominação de Pirenópolis, chamada Meia Ponte até o final do século XIX, e à expressão “pé rachado”, associada à identidade do povo goiano e à resistência diante dos longos períodos de seca.



A exibição no Cine Brasília amplia a circulação dos documentários e apresenta ao público do Distrito Federal personagens e saberes ligados à formação cultural de Pirenópolis e do Cerrado. Mestra Marieta e Mestre Mário estarão presentes na sessão e serão homenageados por sua atuação na preservação e na transmissão dessas tradições populares.

Parte das produções contou com apoio do Edital Rede Estadual de Pontos de Cultura de Goiás nº 18/2024, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Goiás, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura. A mostra conta com o apoio do Cine Brasília, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço:



Evento: Mostra Goiana Meia Ponte Pé Rachado

Data: 30 de setembro de 2026

Horário: 19h

Local: Cine Brasília

Endereço: Asa Sul, Entrequadra Sul 106/107, Brasília (DF), CEP 70345-400

A Programação reúne os filmes:

Marieta – Naqueles Tempos, Mestre Mário e os Caminhos da Folia e Isaías – Arte Barroca no Cerrado

Conversa com Mestra Marieta e Mestre Mário

Pocket show da Camerata Caipira

Entrada: gratuita

Retirada de ingressos: não é necessária

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: filmes legendados

Mais informações:



COEPi

www.coepi.org.br | Instagram: @coepi.piri

Camerata Caipira

www.cameratacaipira.com | Instagram: @cameratacaipira |YouTube: @CamerataCaipira

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