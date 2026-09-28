Vídeo é apenas uma das diferentes tendências do Instagram

O Instagram deve continuar ocupando um espaço relevante nas estratégias de marketing em 2026, mas o vídeo não será o único formato a ganhar atenção das marcas. A avaliação, publicada no Mundo do Marketing, faz parte de um levantamento sobre 26 tendências para a plataforma, elaborado pelo mesmo autor do livro Instagram Marketing, da DVS Editora.

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A análise aponta para uma plataforma cada vez mais diversificada, na qual diferentes formatos cumprem funções específicas. Segundo o profissional de marketing, o Instagram Reels, carrosséis, stories, conteúdos de feed, buscas e conversas por mensagem passam a fazer parte de uma mesma estratégia, em vez de serem tratados como ações independentes.

Entre as tendências apontadas está a consolidação do Instagram como uma plataforma que combina vídeos curtos e conteúdos mais extensos. Segundo a avaliação, os reels aparecem associados principalmente à descoberta, ao alcance e à aproximação com novos públicos. Ao mesmo tempo, a possibilidade de publicar vídeos de até 20 minutos amplia o espaço para conteúdos destinados ao aprofundamento de temas e à construção de relacionamentos com a audiência.

Na avaliação apresentada, a estratégia de vídeo precisa considerar o papel de cada formato. Um conteúdo curto pode chamar a atenção de quem ainda não conhece uma marca, enquanto produções mais longas podem desenvolver uma ideia com maior profundidade. Entre as vantagens de produções menores, os conteúdos mais curtos se tornam mais leves para usuários que querem baixar vídeos do Instagram e compartilhar em outras plataformas.

A publicação também destaca a combinação entre reels e carrosséis. Enquanto o vídeo pode estimular alcance e conversas, o carrossel permite desenvolver informações, apresentar uma sequência de ideias e trabalhar narrativas mais detalhadas. A proposta é utilizar os formatos de maneira complementar, e não disputar qual deles deve substituir os demais.

Feed, Stories e busca também entram no planejamento

A estratégia para o Instagram, porém, não se resume aos vídeos. Entre as tendências listadas está a necessidade de voltar a dar atenção ao feed, espaço que pode levar conteúdos para a aba Explorar e apresentar uma marca a pessoas que ainda não acompanham o perfil.

Os stories aparecem com outra função. Segundo as informações divulgadas na publicação, é recomendado trabalhar sequências que tenham continuidade, transformando as publicações temporárias em uma narrativa capaz de acompanhar acontecimentos, explicar processos e estimular a interação com a audiência.

Outra mudança está relacionada à maneira como os usuários encontram informações. O Instagram vem sendo utilizado também como ambiente de pesquisa sobre produtos e serviços. De acordo com o levantamento apresentado pelo Mundo do Marketing, mais da metade das pessoas afirma utilizar a plataforma para pesquisar produtos e serviços. Com isso, termos utilizados em legendas, vídeos e outros elementos do perfil passam a ter importância também para a descoberta de conteúdo.

A análise ainda chama atenção para a especialização. Em vez de depender exclusivamente de tendências passageiras, marcas e criadores podem concentrar esforços em temas nos quais tenham conhecimento e uma proposta clara para o público.

Marketing de influência se aproxima de vendas e performance

O Marketing de Influência também aparece entre as transformações previstas para o Instagram, como a expansão do Marketplace de Criadores, que facilita a aproximação entre marcas e produtores de conteúdo, além do crescimento de modelos de afiliados e novas formas de remuneração.

O movimento acompanha uma mudança mais ampla no mercado. Em 2026, a influência digital passou a ser utilizada não apenas para ampliar alcance, mas também para participar de etapas como descoberta, avaliação de produtos e decisão de compra.

Conversas e vendas dentro do Instagram

As mudanças também atingem a maneira de medir o relacionamento com a audiência. Entre as tendências listadas está o crescimento da importância das conversas iniciadas pelo Direct. Nesse cenário, um reels não teria apenas a função de gerar visualizações, mas também de estimular uma conversa entre usuários ou com a própria marca.

A matéria também aponta para uma redução da dependência de funis tradicionais. A tendência indicada na análise é criar uma jornada que aconteça diretamente no Instagram, permitindo que o consumidor encontre uma marca, desenvolva confiança e avance para a compra sem necessariamente deixar a plataforma.

Os compartilhamentos privados também aparecem nesse contexto. De acordo com a análise, comentários podem perder espaço enquanto o envio de conteúdos por Direct e em grupos ganha importância como sinal de relevância.

Influência e Inteligência Artificial entram nas tendências

A Inteligência Artificial aparece tanto associada ao avanço da plataforma quanto à necessidade de preservar características humanas na produção de conteúdo. Conforme a análise publicada, a tecnologia pode acelerar processos, mas a crescente quantidade de conteúdos produzidos com IA aumenta a importância de histórias reais, emocionais e imperfeitas.

A análise também relaciona a IA à publicidade no Instagram. O avanço da tecnologia nas segmentações dos anúncios da Meta é citado como parte do cenário que favorece campanhas concentradas na própria plataforma.

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No conjunto das 26 tendências, o vídeo aparece, portanto, como apenas uma parte de uma estratégia mais ampla. Reels, carrosséis, stories, feed, busca, mensagens diretas, influência, anúncios, conteúdo educacional, tutoriais, testes de diferentes formatos e Inteligência Artificial passam a integrar uma mesma dinâmica de presença no Instagram. Para 2026, a proposta apresentada na análise publicada é tratar o Instagram menos como um espaço para publicações isoladas e mais como um ambiente contínuo de descoberta, relacionamento e conversão.