Grupo Financiero Atlántida e BancAtlantic Capital farão uma turnê de liderança de alto nível pelo Caribe

A Inversiones Atlántida S.A., ("Inversiones Atlántida"), controladora do Grupo Financiero Atlántida, um dos principais grupos de serviços financeiros da América Latina, anunciou hoje que organizará uma série de eventos privados de alto nível pelo Caribe para apresentar o BancAtlantic Capital, seu novo banco comercial e de investimento recém-lançado e sediado em Nova York.

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Os eventos, que são exclusivos para convidados, intitulados Caribbean Currents (Correntes Caribenhas), apresentarão Guillermo Bueso Anduray, presidente e CEO da Inversiones Atlántida, e John Tonelli, presidente e CEO do BancAtlantic Capital, e têm a intenção de fortalecer a conectividade do Grupo com seus clientes e parceiros no Caribe. Os eventos acontecerão em:

Suriname em 5 de outubro;

Guiana em 6 de outubro;

Trinidad e Tobago em 7 de outubro; e

e Jamaica em 8 de outubro.

O Grupo Financiero Atlántida pretende expandir seus negócios caribenhos através do BancAtlantic, liderado pelo cofundador e veterano banqueiro de investimentos da Wall Street John Tonelli, banqueiro de longa data do Grupo e anteriormente chefe global de mercados de capitais de dívida na Oppenheimer, que traz três décadas de experiência no Caribe. O BancAtlantic focará no fornecimento de financiamento para economias emergentes que, há muito, são mal atendidas pelos bancos de investimentos globais e historicamente excluídas dos mercados de capitais internacionais. O BancAtlantic Capital, com o apoio da força financeira do Grupo Financiero Atlántida, está posicionado de forma diferenciada para estruturar financiamentos complexos e fornecer apoio direto de capital aos seus clientes no Caribe.

O crescimento do Grupo Financiero Atlántida para além de Honduras se estendeu continuamente na América Central, no Caribe, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa (em 2024 o Grupo se tornou a primeira instituição financeira de Honduras a entrar no mercado financeiro espanhol). Com base nesse histórico de expansão internacional disciplinada, o Grupo está agora aprofundando a presença no Caribe através do BancAtlantic, levando recursos exclusivos de banco de investimentos para uma região com a qual mantém laços há uma longa data.

"A expansão dos negócios do Grupo Financiero Atlántida no Caribe de forma mais ampla representa uma progressão natural da nossa plataforma e é consistente com o nosso histórico de 113 anos de apoio a clientes e promoção de crescimento econômico", afirmou Guillermo Bueso Anduray. "Reconhecemos que o estabelecimento de uma forte presença caribenha demanda compromisso institucional. Ao alavancar nossos bancos comerciais afiliados, seguradoras e gerentes de ativos na América Central e América do Sul, e com a liderança e vasta experiência de John Tonelli no Caribe, estamos em uma posição singular para empregar nosso próprio capital e fornecer acesso a mercados de capitais internacionais aos nossos clientes na região".

O Grupo Financiero Atlántida cresceu sob a liderança de Guillermo Bueso Anduray, abrangendo mais de 40 empresas em oito países nas Américas e na Europa. A abordagem conservadora, porém inovadora, do Grupo em relação ao setor bancário se alinha perfeitamente com a expertise do Sr. Tonelli nos mercados de capital especializados e sua experiência nos mercados caribenhos.

"As empresas corporativas e estatais nessa região possuem um imenso potencial inexplorado", acrescentou John Tonelli. "Nosso objetivo durante essa série de eventos é engajar diretamente com os líderes regionais e nossos parceiros locais para discutir oportunidades e demonstrar como trabalhamos junto para acelerar a diversificação econômica e aumentar o acesso aos mercados de capital".

Sobre o Grupo Financiero Atlántida

O Grupo Financiero Atlántida é um importante conglomerado financeiro com mais de 113 anos de história, gerenciando mais de US$ 26 bilhões em ativos. Compreendendo mais de 40 empresas com operações na América Central, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, o Grupo fornece serviços abrangentes no setor bancário comercial, seguros e gestão de ativos. Sob a liderança do presidente e CEO Guillermo Bueso Anduray, o Grupo está comprometido com a inclusão financeira, inovação digital e desenvolvimento econômico regional.

Sobre o BancAtlantic Capital LLC

O BancAtlantic é uma empresa de banco de investimento e comercial que fornece mercados de capital inovadores e soluções de consultoria estratégica, junto com investimento de capital próprio em mercados emergentes de alto crescimento. Os negócios centrais da empresa incluem banco de investimentos, vendas institucionais e negociação, e investimento de capital próprio. O BancAtlantic combina a profunda expertise em mercados de capital da Wall Street e globais, as relações de longa data com investidores institucionais internacionais, e a força e os recursos financeiros do Grupo Financiero Atlántida para fornecer financiamento diferenciado, consultoria e soluções de investimento aos seus clientes. O BancAtlantic tem o apoio da Inversiones Atlántida S.A., a empresa controladora do Grupo Financiero Atlántida, um dos principais grupos de serviços financeiros da América Latina.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928974885/pt/

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Para quaisquer solicitações da imprensa sobre os próximos eventos, contate o representante de imprensa a seguir:

Mike Geller

Profile Advisors

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