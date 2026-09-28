AI/R Compass UOL leva ao AWS Marketplace solução de IA que habilita empresas a acelerar a saída de mainframe

SÃO PAULO, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Compass UOL, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especializada em Agentic AI —, anuncia a disponibilidade do AI/Cockpit Smart Engineering no AWS Marketplace. A solução, que integra o AI/Cockpit ao AWS Transform por meio do Composability, recupera as regras de negócio intrínsecas ao código legado e conduz a modernização das aplicações até a entrega na nuvem, acelerando programas de saída de mainframe.

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“O mainframe ainda sustenta operações críticas em bancos, seguradoras e grandes empresas, mas o número de profissionais que dominam essas tecnologias diminui a cada ano. É um risco que as empresas já não podem ignorar. Com a IA, conseguimos entender o legado por inteiro e modernizar com segurança. Estar no AWS Marketplace torna esse caminho ainda mais simples para quem já opera com a AWS”, afirma Gil Torquato, CEO e Chairman da AI/R.

No AI/Cockpit Smart Engineering, o AI/Cockpit — plataforma da AI/R voltada ao desenvolvimento de software — assume a descoberta, a documentação e a decomposição do sistema legado, enquanto o AWS Transform apoia na transformação do código. A oferta também abrange linguagens que o AWS Transform não atende nativamente, como VisualAge, Assembly e RPG, entre muitas outras. A integração entre o AI/Cockpit e o AWS Transform é feita pelo Composability, programa da AWS que permite a parceiros conectarem suas próprias tecnologias ao serviço.

Os resultados dessa abordagem já podem ser observados em projetos de diferentes setores. Em um cliente de seguros, a solução modernizou cerca de 3 milhões de linhas de código em COBOL e VisualAge, com conclusão prevista para aproximadamente seis meses, contra os 18 meses do plano original. As etapas de descoberta, documentação do legado e reconstrução do backlog foram 61% mais rápidas do que em abordagens tradicionais, e os fluxos entregues até agora registram 100% de equivalência funcional esperada, validada por testes automatizados e especialistas de negócio.

Somados aos demais projetos já conduzidos com a plataforma, o volume chega a cerca de 15 milhões de linhas de código legado. Em uma das maiores empresas brasileiras do setor financeiro, a modernização de 1,9 milhão de linhas de COBOL e JCL para Go reduziu em 80% o esforço de desenvolvimento. Em uma empresa global de bens de consumo, a migração de .NET Framework para uma arquitetura moderna unificou 15 sites regionais de pedidos e tornou a navegação 42% mais rápida para os times de vendas.

A contratação pelo AWS Marketplace simplifica o processo de compra, com faturamento consolidado na conta AWS, e permite às empresas aproveitarem compromissos de consumo já existentes com a AWS. A solução está disponível em https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-rznbxkfcfhwoc.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Caroline Randow, caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9835347)