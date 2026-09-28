Alinhador invisível: como funciona o tratamento dentário

Mais discretos do que os aparelhos ortodônticos tradicionais, os alinhadores invisíveis se tornaram uma alternativa para quem deseja corrigir o posicionamento dos dentes sem o uso de bráquetes e fios metálicos. Por trás das placas transparentes, existe um processo que envolve tecnologia, digitalização dentária e, em alguns casos, até inteligência artificial.

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O tratamento começa com a avaliação de um dentista, que analisa a posição dos dentes, a mordida e as necessidades específicas do paciente para determinar se os alinhadores são indicados para aquele caso. Na sequência, é feito um escaneamento digital da arcada dentária, que substitui o molde de massinha, gera uma réplica dos dentes e serve de base para o planejamento.

A partir dessas informações, o ortodontista define, digitalmente, as movimentações que precisam ser realizadas, e assim é possível conferir uma simulação de como os dentes ficarão antes de começar o tratamento. É esse planejamento que determina a produção dos alinhadores personalizados. Cada placa é desenvolvida para exercer forças específicas sobre determinados dentes, promovendo pequenas movimentações ao longo do tempo.

“Um dos principais diferenciais dos alinhadores está na possibilidade de planejar digitalmente cada etapa da movimentação antes mesmo de o tratamento começar. Isso traz mais previsibilidade ao processo, já que o dentista consegue visualizar e acompanhar a evolução planejada dos dentes ao longo do tempo. A partir desse planejamento, cada sequência de alinhadores é produzida de forma personalizada, de acordo com as necessidades daquele paciente”, explica Michael Ruah, CEO da SouSmile, maior marca brasileira de alinhadores invisíveis.

Os alinhadores invisíveis também oferecem benefícios que vão além da estética. Por serem transparentes, são mais discretos durante o uso e, por serem removíveis e produzidos sob medida, proporcionam mais conforto e praticidade no dia a dia. Além disso, dependendo da complexidade e das características de cada caso, o tratamento pode ser realizado até duas vezes mais rápido do que com o aparelho ortodôntico convencional.

Após receber os alinhadores, o paciente deve utilizá-los diariamente e fazer as trocas conforme a sequência definida. Cada nova placa corresponde a uma etapa da movimentação e dá continuidade ao trabalho iniciado pela anterior. O uso adequado e pelo período recomendado é fundamental para os dentes acompanharem a evolução prevista.

O paciente também passa por acompanhamentos periódicos e, no caso do tratamento oferecido pela SouSmile, o acompanhamento pode ser feito por meio do monitoramento remoto, tecnologia que permite verificar a evolução dentária por meio de foto-scans feitos pelo próprio paciente, com análise por inteligência artificial e avaliação do ortodontista.

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“Ao final da sequência de alinhadores, quando os dentes atingem a posição planejada, começa uma nova etapa: a contenção. Trata-se do uso de um dispositivo removível, desenvolvido para manter os dentes na posição correta. Essa etapa é importante porque, mesmo depois do fim do tratamento ativo, os dentes podem voltar a se movimentar naturalmente. Por isso, o uso da contenção conforme a orientação do ortodontista ajuda a estabilizar o resultado e a preservar o alinhamento conquistado”, complementa Michael.