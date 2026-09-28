Fortmetal avança na sucessão familiar e mantém ISO 9001

Aos 27 anos de história, a Fortmetal vive uma mudança que vai além da expansão da fábrica. Fundada pelo empresário Ubirajara Alves dos Santos, a companhia mineira especializada em reservatórios metálicos avança no processo de sucessão familiar, com os filhos assumindo responsabilidades em áreas estratégicas do negócio.

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Um dos sinais dessa nova fase veio em 25 de setembro, quando a empresa concluiu a auditoria de manutenção da certificação ISO 9001 sem registro de não conformidades. O resultado dá continuidade ao processo de implantação do sistema de gestão da qualidade, que envolveu revisão de procedimentos, criação de indicadores, treinamento das equipes e maior padronização das atividades.

A trajetória da Fortmetal começou em 1999, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com uma operação inicialmente pequena, a empresa cresceu e posteriormente transferiu suas atividades para Matozinhos, onde mantém hoje uma área industrial de cerca de 15 mil metros quadrados.

Segundo dados da própria companhia, a Fortmetal já entregou mais de 15 mil reservatórios metálicos, participou da implantação de 50 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e forneceu produtos para mais de 300 órgãos públicos. A empresa atua em diferentes regiões do país com soluções para armazenamento e captação de água e tratamento de efluentes.

Segunda geração ganha espaço na gestão

Ubirajara, responsável pela criação e consolidação do negócio, passou a dividir cada vez mais as responsabilidades com os filhos. Nathalia Evangelista e Igor Evangelista assumiram áreas estratégicas e participam da condução dos projetos de crescimento e profissionalização.

Nathalia atua principalmente nas frentes comercial, financeira e de expansão. Igor, engenheiro mecânico e diretor técnico, concentra sua atuação nas áreas de engenharia, produção, operações e gestão da qualidade. Foi sob sua liderança que a empresa conduziu a implantação do sistema de gestão que resultou na certificação ISO 9001 e, posteriormente, no processo de manutenção concluído neste mês.

“A ISO representa a confirmação de um trabalho voltado à organização dos processos, à melhoria contínua e ao atendimento das necessidades dos clientes. Nosso desafio é crescer sem perder o controle sobre aquilo que está sendo feito dentro da empresa”, afirma Igor Evangelista.

Para Nathalia, a sucessão envolve preservar características construídas ao longo da história da companhia e, ao mesmo tempo, adaptar a estrutura à dimensão atual do negócio. “Temos a responsabilidade de preservar essa história, mas também de preparar a empresa para os próximos anos, com uma gestão cada vez mais profissional e estruturada”, diz.

Crescimento exige processos mais estruturados

Com o aumento da operação, práticas antes concentradas na experiência dos gestores precisaram ser transformadas em procedimentos documentados, indicadores e rotinas de acompanhamento. Esse movimento ganhou força durante a implantação da ISO 9001, norma internacional que estabelece requisitos para sistemas de gestão da qualidade.

A auditoria realizada em setembro deste ano avaliou a continuidade desse sistema. A manutenção da certificação sem registro de não conformidades indica que, nos itens avaliados, não foram identificados desvios em relação aos requisitos auditados.

O fundador muda de função

Depois de mais de duas décadas diretamente envolvido nas decisões operacionais, Ubirajara passou a concentrar sua participação no acompanhamento dos negócios e no aconselhamento dos filhos. A transição vem sendo feita de forma gradual, sem uma data específica para a transferência das responsabilidades.

“Quando comecei a Fortmetal, em 1999, a realidade era completamente diferente. A empresa cresceu, ganhou estrutura e hoje exige uma gestão também diferente. Ver meus filhos assumindo responsabilidades e dando continuidade ao negócio é motivo de satisfação. Meu papel agora é compartilhar a experiência que acumulei e permitir que eles também construam a história deles dentro da empresa”, afirma Ubirajara.

Participação da família aumenta

A filha mais nova do fundador, Júlia Evangelista, também passou a integrar a empresa. Ela atua nas áreas de administração de obras e marketing, participando das rotinas administrativas ligadas aos projetos e das iniciativas de comunicação da companhia.

A presença dos três filhos em diferentes áreas ocorre em paralelo à contratação de profissionais especializados e à criação de novos controles internos. O movimento faz parte de uma questão comum a empresas familiares que chegam à segunda geração: transformar um negócio fortemente ligado à figura do fundador em uma organização capaz de funcionar com processos e responsabilidades menos centralizadas.

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Vinte e sete anos depois do início das atividades em Contagem, a Fortmetal mantém sua operação em Matozinhos e passa por uma etapa em que crescimento, sucessão e profissionalização caminham lado a lado. A manutenção da ISO 9001 sem não conformidades, em setembro, passa a integrar esse processo como um indicador da estrutura de gestão que a nova geração busca consolidar.