Thales amplia colaboração com o Google Cloud para ajudar a proteger fluxos de trabalho de IA agêntica

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)-- A Thalesanunciou hoje uma parceria ampliada com oGoogle Cloudpara ajudar empresas a enfrentar desafios emergentes de segurança e governança associados à IA agêntica. A parceria oferecerá proteção integrada, visibilidade e recursos para aplicar políticas a fluxos de trabalho impulsionados pela IA no Google Cloud.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260928339762/pt/

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A integração do Thales AI Security Fabric com o Google Cloud Gemini Enterprise permite que as organizações adotem medidas de segurança e governança e tenham visibilidade sobre todas as interações entre usuários, agentes, modelos e ferramentas, em tempo real.

“As empresas estão migrando de assistentes de IA para agentes de IA capazes de agir de forma autônoma, tomar decisões e interagir com sistemas essenciais aos negócios. Isso exige uma abordagem fundamentalmente diferente para a segurança.”Eva Rudin, vice-presidente sênior de Produtos de Cibersegurança da Thales, afirmou: “Ao ampliar nossa colaboração com o Google Cloud, estamos ajudando as organizações a construir a confiança necessária, tendo a segurança e a governança como bases essenciais para a próxima geração de IA empresarial.”

À medida que as empresas avançam além da fase experimental da IA e começam a implementar agentes autônomos em larga escala, as abordagens tradicionais de segurança enfrentam dificuldades para acompanhar esse ritmo. Diferentemente das aplicações convencionais, que operam dentro de fluxos de trabalho predefinidos, os agentes de IA podem raciocinar, planejar, decidir e agir dinamicamente com outros agentes, o que cria novas superfícies de ataque e desafios de governança.

Segundo analistas do setor, garantir a segurança da IA autônoma tornou-se um dos desafios mais urgentes para sua adoção nas empresas, à medida que elas buscam equilibrar inovação, segurança, conformidade e confiança.

Segurança projetada para a era da IA agêntica

A parceria ampliada entre a Thales e o Google Cloud tem o objetivo de auxiliar as organizações no enfrentamento de riscos emergentes ao longo do ciclo de vida da IA, incluindo a injeção de prompts, vazamento de dados sigilosos, resultados inseguros, ações não autorizadas e interações cada vez mais complexas entre os agentes.

À medida que as empresas conectam agentes de IA a sistemas comerciais confidenciais e a dados críticos, criam-se superfícies de ataque mais amplas e dinâmicas do que aquelas para as quais as arquiteturas de segurança tradicionais foram projetadas. Por exemplo, agentes de IA responsáveis por liquidar sinistros de seguros poderiam extrapolar suas atribuições ao utilizarem informações pessoais de fontes não aprovadas para influenciar pagamentos, o que gera riscos à privacidade e à conformidade. O Thales AI Security Fabric aplica controles aos agentes, mantendo-os dentro dos limites autorizados, restringindo o acesso aos dados e bloqueando ações inadequadas em tempo real.

Essa camada unificada de segurança, fornecida pelo Thales AI Security Fabric, atua em todas as interações, ajudando as organizações a aplicar políticas, detectar ameaças específicas de IA, manter a visibilidade sobre o comportamento dos agentes e atender aos requisitos de governança. Com essa base estabelecida, elas podem implementar agentes de IA para executar fluxos de trabalho empresariais legítimos e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos associados à expansão da superfície de ataque.

“O Google Cloud ajuda as empresas a passar da experimentação com agentes de IA à implementação segura deles em seus negócios”,afirmou Vineet Bhan, diretor de Parcerias de Segurança e Identidade do Google Cloud. “À medida que os agentes se tornam mais capazes e passam a se conectar a dados e sistemas essenciais, os clientes precisam incorporar segurança e governança à forma como os agentes operam. Nosso trabalho com a Thales oferece às organizações recursos adicionais para proteger os fluxos de trabalho de IA agêntica e adotar essa próxima geração de IA com mais confiança.”

Principais recursos do Thales AI Security Fabric

O Thales AI Security Fabric ajuda as organizações a ampliar o uso da IA com segurança, proporcionando visibilidade e controle sobre como os sistemas e agentes de IA acessam dados, interagem entre si e realizam ações em toda a empresa. Ele permite que as empresas identifiquem e avaliem riscos relacionados à IA, protejam informações confidenciais, ajudem a prevenir ações não autorizadas ou inseguras e garantam que as atividades de IA estejam alinhadas às políticas organizacionais e à intenção do usuário. Os recursos centralizados de governança e conformidade também proporcionam aos líderes de segurança e de negócios maior confiança para expandir o uso da IA, mantendo ao mesmo tempo a supervisão adequada.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de defesa, aeroespacial, cibernético e digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes, como soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão. O Grupo destina 4,5 bilhões de euros por ano à Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem. A Thales conta com mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo registrou um faturamento de 22,1 bilhões de euros. Imagens recentes da Thales e de suas atividades nas áreas de Defesa, Aeroespacial e Cibernética e Digital podem ser encontradas na Biblioteca de Mídia da Thales. Para quaisquer solicitações específicas, entre em contato com a equipe de Relações com a Mídia.

O texto no idioma original deste comunicado é a única versão oficial autorizada. A tradução é fornecida apenas por conveniência e deve ter como referência o texto original, que é a única versão com validade jurídica.

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ASSESSORIA DE IMPRENSA

Thales, Relações com a Mídia

Segurança e Cibersegurança

Marion Bonnet

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