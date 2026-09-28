Falconi investe R$ 100 milhões em IA e tecnologia

A consultoria de gestão empresarial Falconi investiu R$ 100 milhões em inteligência artificial (IA) e tecnologia entre 2022 e 2026. O valor contempla infraestrutura em nuvem, licenciamento de modelos de machine learning, alguns deles desenvolvidos em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (CEIA/UFG), LLMs de IA Generativa, contratação de profissionais especializados e programas de capacitação interna.

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O investimento começou com a contratação de profissionais de dados e IA em 2022, para construir uma plataforma própria sobre a infraestrutura do Google Cloud. Desde então, a área evoluiu de “IA Consulting” (2022) para “Tech Consulting” (2024), com parcerias estratégicas com Celonis, Databricks, AWS, Microsoft Azure, além de outras parcerias mais específicas para construções de modelos de IA sob medida, como a firmada com o CEIA/UFG por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

Os números mostram o impacto da estratégia: as vendas de tecnologia da Falconi cresceram 27,5% de 2024 para 2025 e avançaram 90% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os projetos em andamento, 80% correspondem a hiperautomação de processos com agentes de IA e 20% a soluções preditivas e prescritivas.

Segundo o CEO da Falconi, Alexandre Ribas, o retorno do uso da tecnologia só aparece quando ela se acopla à estratégia, promove uma alteração, ou mudança completa, do modelo operacional e da cultura que o sustenta e vem acompanhada de uma governança de resultados. “A Falconi sabe como fazer a tecnologia entregar resultado, de ponta a ponta. Não é fornecedora de ferramentas, é parceira estratégica de transformação”.

O desempenho também foi reconhecido externamente. A Falconi foi apontada como líder em Advanced Analytics, IA e IA generativa no Brasil pelo quadrante da ISG Provider Lens em 2024 e 2025, além de ter recebido o reconhecimento de Rising Star na categoria.

Já dentro de casa, entre os ativos desenvolvidos está o “Vicente”, plataforma interna que estrutura o conhecimento acumulado em mais de 40 anos de operação da consultoria, como organizações, projetos, profissionais e indicadores. A solução foi disponibilizada em linguagem natural para outras ferramentas de IA usadas pelas equipes da consultoria, por meio do Model Context Protocol (MCP), protocolo de código aberto desenvolvido pela Anthropic.

Ribas reforça a estratégia: "O que aprendemos é que o valor que geramos não está somente no investimento em si, mas na capacidade que já tínhamos antes de a IA generativa se popularizar, a de reconhecer um problema estratégico e de negócio, desenhar a solução certa e implementá-la com rigor", afirma o executivo. "Agora fazemos isso com velocidade amplificada. Mantemos o DNA de consultoria de gestão, com a tecnologia como esse ‘músculo’ que nos permite entregar com mais potência e em escala". A missão da consultoria, completa Ribas, é estar ao lado da alta liderança dos clientes e ajudá-los a orquestrar agendas de transformação com excelência.

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A consultoria também aponta serviços financeiros, varejo, bens de consumo e indústria como os setores que mais buscaram soluções de dados e IA nos últimos anos, impulsionados por decisões de crédito, previsão de demanda, precificação dinâmica e manutenção preditiva.