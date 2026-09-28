Interfit lança formato Select e amplia modelo CT Wellness

A Interfit, rede de academias criada em 2023 em Altamira (PA), lançou em setembro o Interfit Select, formato de treino personalizado em pequenos grupos. A novidade amplia o CT Wellness, conceito desenvolvido pela própria rede para reunir, em um único espaço, equipamentos voltados ao treino de alta performance e serviços de bem-estar, como atendimento individualizado e área de recuperação muscular. A estratégia é conduzida por Estevam Neto, CEO da Interhold Global, holding que controla a marca.

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O lançamento ocorre em um período de crescimento do setor. De acordo com a Pesquisa de Desempenho do Franchising 2025, da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o franchising brasileiro superou R$ 300 bilhões em faturamento no ano. O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar somou R$ 74,3 bilhões, avanço de 14,6%, um dos maiores entre as áreas avaliadas pela entidade.

Da internet às academias

Estevam Neto iniciou a trajetória profissional como jovem aprendiz. Em 2011, cofundou o provedor de internet Interlig, onde começou no suporte técnico, e em 2023 criou a Interfit. Atualmente, a Interhold Global soma cerca de 200 colaboradores e 30 mil clientes nas duas operações. “Internet e academia parecem negócios distantes, mas funcionam pela mesma lógica. São serviços pagos todo mês, em que o cliente avalia a última experiência que teve, e não a média do ano. Levei para a Interfit o que aprendi em quinze anos de provedor: medir tudo, estar perto da operação e tratar cancelamento como indicador de gestão”, afirma.

O modelo de CT Wellness nasceu dessa leitura. Na avaliação do executivo, o público de academias passou a se dividir entre quem procura volume de equipamentos para treinar com intensidade e quem busca acompanhamento próximo e atenção à recuperação. Em Altamira, os dois perfis compartilham uma área de 1.300 m², com mais de 150 equipamentos, proporção reduzida de alunos por instrutor e serviços de recovery integrados à rotina de treino.

“Quem treina pesado e quem quer ser cuidado de perto sempre precisou escolher entre dois tipos de academia. Montamos um espaço em que as duas coisas convivem”, diz o executivo.

O Interfit Select leva esse atendimento a um formato mais restrito, com turmas pequenas e um profissional acompanhando o aluno durante toda a sessão. A primeira unidade foi inaugurada em 7 de setembro de 2026, em Altamira. “O Select atende quem quer um nível de acompanhamento próximo ao do personal trainer, mas com a energia de um grupo. Ele também nos ajuda a aumentar o valor gerado por metro quadrado dentro da mesma estrutura, o que pesa diretamente na rentabilidade da unidade”, explica o CEO.

Expansão orientada por desempenho

No crescimento por franquias, a rede priorizou o desempenho de cada unidade em vez do número de lojas abertas. Cada inauguração depende de estudo de viabilidade da cidade e da análise do perfil do franqueado, que precisa participar da operação diária. A marca mantém unidades em funcionamento em Altamira e Barcarena, prevê abrir as portas em Santarém ainda em 2026 e tem contratos assinados para Rurópolis (PA) e São Paulo (SP).

“Uma rede se sustenta pela unidade que continua dando resultado no terceiro ano. Preferimos abrir menos e acompanhar cada operação de perto, porque um franqueado com retorno previsível traz o próximo com mais consistência do que qualquer campanha de expansão”, avalia.

A retenção de alunos aparece como outro eixo do modelo. Para ampliar o vínculo entre frequentadores e equipe, a Interfit investe em treinos coletivos, eventos e ações integradas entre as unidades. “Em cidade média, o aluno que cancela continua cruzando com a equipe no supermercado. Por isso, a comunidade pesa no resultado tanto quanto o equipamento”, observa Estevam Neto.

Segundo o executivo, o ritmo de crescimento da rede nos próximos anos vai acompanhar a capacidade de supervisionar cada operação. “O mercado de franquias fitness vai separar quem vende unidade de quem constrói operação. Nosso trabalho é garantir que cada franqueado tenha um negócio que se paga, com processo, indicador e suporte de quem já operou academia na prática”, conclui.

Mais informações podem ser consultadas nos sites:

Interfit: www.interfitacademias.com.br

Interlig: www.interlig.com

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Estevam Neto: www.estevamneto.com.br