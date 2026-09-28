Especialista revela cuidados para a pele pós-inverno

Após meses de temperaturas mais baixas e banhos quentes, é comum que a pele apresente sinais de ressecamento e um aspecto mais opaco. Nesse cenário, uma alternativa para quem deseja recuperar o viço e a aparência saudável é buscar cuidados que podem contribuir para a regeneração e a melhora da qualidade da pele.

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Segundo a dermatologista Karla Assed (CRM-RJ 5259530-0/RQE 38200), a tendência da “pele glow” reflete uma mudança na forma como as pessoas enxergam os cuidados com a pele. “Quando falamos em ‘glow', não estamos nos referindo apenas ao brilho proporcionado pela maquiagem, mas a uma pele naturalmente luminosa. Hoje, percebemos que os pacientes estão muito mais interessados em investir na prevenção e na manutenção da qualidade cutânea do que apenas em corrigir os sinais do envelhecimento. Essa é uma mudança de comportamento que valoriza a saúde da pele como um todo”, explica.

De acordo com a especialista, o fim do inverno é um ótimo momento para investir em procedimentos que estimulam a regeneração da pele. Tratamentos que favorecem a produção de colágeno e melhoram a qualidade cutânea, como os bioestimuladores, podem ajudar a recuperar a aparência saudável da pele após os impactos dos dias frios.

Nesse cenário, Sculptra se destaca como um bom aliado. O bioestimulador de colágeno injetável é o único com ação regenerativa completa. Isso significa que, além de estimular a produção de colágeno e elastina, ele também age aumentando a espessura dérmica e regenerando a matriz extracelular, estrutura responsável por sustentar as células e regular suas funções.

Cuidados fora do consultório

Para complementar os tratamentos, a Dra. Karla reforça a importância de uma rotina de skincare eficiente, com limpeza, hidratação, proteção solar e dermocosméticos que fortaleçam a barreira cutânea.

“Os procedimentos potencializam a qualidade da pele, mas é o dia a dia que ajuda a manter esses resultados ao longo do tempo. Uma boa rotina de skincare, associada ao uso de ativos indicados para cada necessidade, contribui para preservar a hidratação, ajudar no processo de regeneração da pele e manter esse aspecto luminoso que tantos pacientes buscam”, comenta a dermatologista.

Nesse contexto, Alastin surge como uma ótima opção. A marca de skincare regenerativo conta com produtos formulados com a exclusiva Tecnologia TriHex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele.

A influenciadora Nat Mosca (@natmosca) acredita que o segredo para manter a pele luminosa está na consistência dos cuidados. “Aprendi que o ‘glow’ não acontece da noite para o dia. É resultado de uma rotina que vai muito além dos procedimentos e faz parte do meu dia a dia. Eu amo usar Alastin! Esses produtos são parte do meu cuidado contínuo e gosto justamente da sensação de que estou investindo na saúde da minha pele. Para mim, o mais importante é olhar no espelho e enxergar uma pele com aspecto mais saudável”, comenta a influenciadora.

Confira alguns produtos de Alastin para incluir na rotina:

Alastin Restorative Skin Complex é um sérum facial que estimula a capacidade natural da pele de produzir colágeno e elastina. O produto ainda ameniza as rugas e melhora a textura da pele, promovendo uma aparência mais jovem. Estudos já demonstram que a sua associação com Sculptra, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza.

Alastin Restorative Eye Complex é um creme eficaz para o rejuvenescimento da pele ao redor dos olhos. Ele ajuda a reduzir bolsas e olheiras, com melhora percebida após 4 semanas de uso.

Alastin Restorative Neck Complex é um creme com formulação específica para os cuidados do pescoço e colo, aumentando a hidratação da pele nessas áreas em 64,74%, apenas 30 minutos após a aplicação, deixando-a mais macia, suave e revitalizada.

Alastin HA Immerse Serum é um sérum facial que contém ácido hialurônico e ajuda a aumentar instantaneamente a hidratação da pele. Estudos demonstram que 98% dos usuários sentiram a pele mais macia imediatamente após a aplicação.

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Vale lembrar que?Sculptra deve ser aplicado por profissionais habilitados à prática de injetáveis.? Antes de usar qualquer produto é importante consultar um dermatologista.