PCDF Perito Criminal autoriza 315 vagas para novo concurso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está autorizada a realizar um novo concurso público com 315 vagas para a área de perícia. Do total, 105 oportunidades são destinadas ao provimento imediato e 210 formarão cadastro de reserva.

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A distribuição contempla três cargos de nível superior. Para Perito Criminal, estão previstas 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. O cargo de Papiloscopista Policial terá 30 oportunidades imediatas e 60 em cadastro de reserva. Já a carreira de Perito Médico-Legista contará com 25 vagas imediatas e outras 50 para cadastro de reserva.

Perito Criminal concentra 150 oportunidades

A carreira policial para Perito Criminal reúne 150 vagas no total e terá oportunidades distribuídas em 15 áreas de formação. O maior quantitativo está na área de tecnologia e informática, que contempla formações como Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes e Informática.

Também estão previstas vagas para profissionais de Física, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Odontologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Bioquímica, Química, Farmácia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geologia e diferentes engenharias.

Concurso PCDF avança para definição da banca

A seleção está em fase de preparação e a banca organizadora ainda será definida. O processo de escolha é uma das etapas que antecedem a publicação do edital, documento que deverá apresentar o cronograma, os requisitos, o conteúdo programático e as regras de participação.

A autorização amplia as oportunidades para candidatos interessados em ingressar na segurança pública do Distrito Federal. Como os cargos exigem formação superior e o edital ainda não foi publicado, a preparação antecipada pode permitir que os candidatos organizem os estudos antes da abertura oficial das inscrições.

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Com a definição da banca e a publicação do edital, serão conhecidos o calendário do concurso, as etapas de avaliação e os procedimentos para inscrição.