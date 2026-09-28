Xceedance relata ganhos de eficiência de 35% a 50% nas operações de seguros por meio da orquestração de IA

A Xceedance informou hoje que a orquestração de IA está proporcionando ganhos mensuráveis de eficiência nas operações de seguros por meio da Orchestrated Intelligence, seu modelo operacional, e do IAN, seu Agent Studio para o setor de seguros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas operações de agências e corretoras, a migração dos processos para o IAN proporcionou um aumento de eficiência de cerca de 35%, a partir do momento de sua entrada em operação. Conforme essas implementações amadureceram, algumas se aproximaram de 50%. A Xceedance tem observado o mesmo padrão no suporte à subscrição para seguradoras de linhas de excesso e excedentes. A empresa também está implementando IA em larga escala nas operações terceirizadas de administração de sinistros (TPA), onde há um grande volume de trabalho repetitivo.

Grande parte desses ganhos decorre do aprimoramento contínuo dos fluxos de trabalho habilitados por IA pelos colaboradores da Xceedance, que corrigem resultados, resolvem exceções que a IA não consegue lidar e incorporam esses aprendizados aos fluxos de trabalho e às configurações dos agentes. Conforme os processos amadurecem, uma proporção maior do trabalho rotineiro pode ser concluída automaticamente, permitindo que as equipes se concentrem em atividades de maior valor.

Há mais de um ano, a Xceedance vem implantando IA em todas as suas operações, e esse trabalho mudou a forma como a empresa vende e define os preços de suas ofertas. A empresa está abandonando os contratos baseados em esforço e adotando contratos baseados em transações e resultados. Os clientes pagam cada vez mais por uma apólice emitida, um sinistro processado ou uma solicitação aprovada, e não pelas horas trabalhadas. Assumindo o risco de tornar o trabalho mais eficiente, a Xceedance permite que o cliente perceba o benefício no preço.

A Orchestrated Intelligence reúne o julgamento humano, a IA e o software em um mesmo trabalho. Não se trata de escolher entre os três. Cada tarefa recebe a combinação mais adequada desses recursos, para que o trabalho seja realizado corretamente pelo menor custo possível para aquela unidade de trabalho. A definição do equilíbrio adequado é orientada pela experiência dos profissionais de seguros da Xceedance, que projetam e supervisionam esses fluxos de trabalho.

O IAN é o local onde os agentes são criados e gerenciados. Seu princípio de design estabelece que os agentes devem ter limites bem definidos: cada um realiza uma tarefa específica e bem definida relacionada a seguros, é registrado e versionado e pode explicar suas decisões. Esses limites também ajudam a manter baixos os custos com tokens nos processos implementados, pois cada agente usa apenas o contexto, os prompts e as chamadas de modelo necessários para a sua tarefa, o que torna os custos previsíveis.

Em conjunto, a Orchestrated Intelligence e o IAN criaram um catálogo contendo mais de 120 agentes de seguros, abrangendo sinistros, subscrição, modelagem de catástrofes, finanças, contabilidade e operações de dados. Cada um foi desenvolvido para uma microtarefa específica, como classificar um pedido, extrair campos de um histórico de sinistros ou reconciliar dados financeiros. O catálogo está pronto para uso, de modo que a maioria dos clientes pode começar a utilizar os agentes em volumes reais. Ele continua a se expandir à medida que a Xceedance aplica o IAN a processos e fluxos de trabalho adicionais do setor de seguros.

“O mais difícil no setor de seguros não é criar um agente. É saber o que o agente deve fazer e, depois, operar centenas deles sem perder o controle”, disse Arun Balakrishnan, presidente do conselho e diretor executivo do Grupo Xceedance. “Foi para isso que criamos a IAN. Podemos projetar um agente com escopo delimitado para uma tarefa específica de seguros, colocá-lo em operação e gerenciá-lo em escala em questão de semanas, e não de trimestres. E sabemos como direcioná-lo, porque passamos treze anos realizando esse trabalho nós mesmos. A Orchestrated Intelligence é a forma como tudo isso se integra — nossos profissionais, o estúdio de agentes e o software, trabalhando em conjunto para entregar o resultado de uma mesma tarefa.”

Sobre a Xceedance

Desde 2013, atuamos exclusivamente no setor de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, ajudando organizações seguradoras a transformarem sua forma de trabalho por meio da Orchestrated Intelligence — a aplicação coordenada do julgamento humano, da inteligência artificial e do software. Com mais de 5.500 colaboradores nas Américas, na Europa, no Oriente Médio e na África, bem como na Ásia-Pacífico, atendemos a mais de 350 clientes, incluindo resseguradoras e seguradoras das linhas comercial, pessoal e especializada, mútuas, administradoras de programas, corretoras e agentes, além de entidades do Lloyd’s de Londres.

Para mais informações, acesse www.xceedance.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928399575/pt/

Assessoria de Imprensa

Candace Boyle, the10company

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+1 610-256-1068 | candace.boyle@the10company.com