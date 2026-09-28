Primavera destaca diversidade no mercado de flores

A chegada da primavera, em 22 de setembro, costuma trazer ainda mais movimento ao mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais. Para além de uma mudança no calendário, a estação também evidencia a relação entre as flores e seus ciclos naturais.

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Em um mercado orientado pela variedade e pela disponibilidade ao longo do ano, conhecer a sazonalidade ajuda produtores, floristas e consumidores a entender como cada espécie responde às condições de cultivo. Temperatura, luminosidade e umidade influenciam o desenvolvimento das plantas e podem alterar volume, qualidade e disponibilidade.

O mercado acompanha esse movimento. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), com dados do Cepea/Esalq-USP, o Produto Interno Bruto (PIB) da cadeia de flores e plantas ornamentais chegou a R$ 23,35 bilhões em 2025, crescimento de 10% em relação ao ano anterior. O setor reúne 8.715 produtores e ocupa cerca de 17,2 mil hectares no país.

Como a primavera influencia a produção

Na Cooperflora, cooperativa de flores localizada em Jaguariúna (SP), a diversidade de espécies e variedades cultivadas em diversas regiões permite trabalhar com diferentes ciclos de produção e ampliar as possibilidades de oferta ao longo do ano. Com mais de 115 cooperados e um portfólio que reúne mais de 1.500 variedades, a cooperativa trabalha com culturas que respondem de maneiras distintas às condições de cada período.

“Na primavera, temos temperaturas mais elevadas, maior luminosidade e, normalmente, um aumento das chuvas e da umidade do ar. Para muitas espécies, essas condições aceleram o ciclo de desenvolvimento e antecipam o ponto de colheita, aumentando o volume de produção”, explica Herlen Oliveira, coordenador de Qualidade da Cooperflora.

Essa relação entre as condições ambientais e o ciclo de cada espécie também ajuda a explicar por que determinadas flores apresentam melhor desempenho em períodos específicos do ano. “Quando a flor é cultivada dentro das condições mais adequadas para a sua cultura, ela consegue expressar melhor o seu potencial, o que pode refletir suas características de qualidade e durabilidade”, explica Herlen.

O que significa uma flor da estação?

A relação entre a época do ano e o desenvolvimento das plantas também está ligada ao fotoperíodo, ou seja, à duração das horas de luz ao longo do dia.

“Temos espécies de dias curtos e de dias longos, que respondem de maneiras diferentes à quantidade de luz disponível”, explica Herlen.

Para o consumidor, acompanhar a sazonalidade também amplia as possibilidades de escolha. “Nos períodos de maior disponibilidade, temos uma oferta maior de espécies e variedades no mercado, além de maior acessibilidade”, completa.

Do cultivo à escolha do consumidor

Para o produtor, acompanhar esses ciclos é parte essencial do trabalho. A chegada da primavera, por exemplo, representa um período de condições mais favoráveis ao cultivo e exige planejamento para aproveitar o potencial de produção.

“Na primavera, temos um clima muito favorável para a produção de flores. A temperatura e a luminosidade ficam mais adequadas, o que favorece o desenvolvimento das plantas e permite um melhor aproveitamento da produção”, explica Silvio H. Gomes, cooperado da Cooperflora e produtor do Sítio Meraki Flores, em Munhoz (MG).

Esse planejamento também se relaciona diretamente à oferta disponível para o mercado. “Quando temos um período bom de produção, é importante trabalhar em parceria com a divulgação para mostrar ao mercado que teremos flores com qualidade e disponibilidade. É um momento que toda a cadeia pode aproveitar”, afirma Silvio.

A escolha por flores da estação também pode aproximar o consumidor da origem do produto. Diferentemente de itens industrializados, cuja disponibilidade pode ser planejada de maneira independente das condições naturais, as flores carregam uma relação direta com clima, manejo e tempo de cultivo.

Conhecer essa dinâmica ajuda a compreender que a disponibilidade das flores muda ao longo do ano e que cada período pode favorecer diferentes espécies e características de produção.

Diversidade que acompanha cada estação

A diversidade disponível ao longo do ano é resultado da combinação entre natureza, planejamento e tecnologia. Cada cultura responde de maneira particular às condições de cultivo, e compreender esses ciclos permite organizar a produção e aproveitar melhor as características de cada período.

Essa percepção também faz parte da rotina de quem está diretamente ligado ao cultivo. Para David Henrique Teixeira da Silva, produtor cooperado da Cooperflora e proprietário do Sítio Quinta do Sol, em Munhoz (MG), a chegada da primavera também é um período importante para o planejamento da produção. “Com as mudanças de temperatura e luminosidade, ajustamos os cuidados e o manejo para garantir uma boa qualidade das flores”, afirma.

Para a cadeia de flores, olhar para a sazonalidade não significa limitar possibilidades. Ao contrário: permite valorizar a diversidade existente e ampliar as possibilidades de escolha de acordo com o que cada época do ano oferece.

“Valorizar as flores da estação ajuda o produtor a aproveitar melhor cada período de produção e oferecer flores de qualidade. Também fortalece toda a cadeia, valorizando o trabalho de quem produz, comercializa e faz o produto chegar até o consumidor final”, destaca David.

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Em um setor que movimenta bilhões de reais e reúne milhares de produtores em diferentes regiões brasileiras, compreender esses ciclos também é uma forma de aproximar produção e consumo. Na primavera, quando as flores ganham ainda mais espaço em diferentes ambientes e ocasiões, a estação reforça que cada flor tem seu próprio tempo de cultivo.