Incognito Software Systems lança NEXA, uma solução com IA para operações automatizadas de banda larga

Incognito Software Systems, líder mundial em oferecer soluções de orquestração de serviços, gerenciamento de dispositivos e inteligência de rede, apresentou hoje a NEXA, uma plataforma de inteligência e automação de rede baseada em IA que permite aos provedores de serviços de banda larga transformar dados operacionais em ações concretas. A NEXA unifica dados de rede, dispositivos, serviços e assinantes em uma única camada de inteligência, fornecendo informações preditivas e em tempo real que ajudam os provedores de serviços a identificar problemas mais cedo, compreender melhor a experiência do assinante e tomar decisões mais ágeis e fundamentadas em todas as suas operações.

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À medida que os provedores de serviços buscam se diferenciar além da conectividade, a experiência do assinante se tornou uma vantagem competitiva crucial. Contudo, as redes evoluíram para plataformas de serviços complexas que abrangem acesso, borda, instalações do cliente, aplicativos e sistemas de terceiros, dificultando a detecção e a resolução rápida de problemas.

A NEXA enfrenta esta desafio combinando capacidade capacidade de observação multiplataforma com análises e automação habilitadas por IA. Desenvolvida sobre uma arquitetura aberta e escalável, a NEXA normaliza e correlaciona dados de todos os produtos da Incognito e outras fontes de dados. Aplica análises avançadas e aprendizagem automática para organizar dados, compreender padrões e conectar sinais em redes e sistemas. O resultado é uma visibilidade de ponta a ponta da saúde da rede, da qualidade do serviço e do desempenho de dispositivos em qualquer rede, ajudando os provedores a migrar da solução de problemas reativa para operações proativas e de circuito fechado.

"Para provedores de serviços de banda larga, a rede geralmente sabe quando algo está errado. O desafio é reduzir a lacuna entre o desempenho degradado e a tomada de providências", disse Craig Sinasac, Chefe de Produto da Incognito. "A NEXA ajuda as equipes a irem além de ferramentas isoladas e solução de problemas manual, conectando sinais operacionais ao impacto no assinante e no serviço. Com informações antecipadas e a capacidade de automatizar a resposta, os provedores de serviços podem evitar que mais problemas se tornem reclamações do cliente.

A NEXA ajuda os provedores de serviços a melhorar a experiência do cliente, reduzir os custos operacionais, diminuir o número de deslocamentos de técnicos e as solicitações de indenização, além de permitir decisões com mais informação sobre investimentos em capacidade e rede mediante recursos, incluindo:

Visão multiplataforma: Uma visão unificada do desempenho de assinantes, dispositivos, redes e serviços em fontes de dados da Incognito e de terceiros.

Inteligência preditiva: Detecção precoce de degradação de dispositivos, congestionamento de rede e risco de perda de assinantes usando dados IPDR, IPFIX, TR-069, TR-369 e TR-181.

Automação de circuito fechado: Respostas automatizadas de API e fluxos de trabalho de correção orientados que reduzem o esforço manual e aceleram a resolução de problemas.

Arquitetura aberta e escalável: Um canal de transmissão digital baseado em Kafka e um design escalável que suporta inteligência em tempo real em milhões de dispositivos conectados.

Painéis personalizáveis: Fornece painéis e informações sob medida, alinhados às necessidades operacionais e de negócios de cada equipe.

Solicite uma reunião com nossa equipe na SCTE TechExpo 2026 ou Network X 2026 para ver a NEXA em ação. Descubra como o NEXA pode ajudar a aprimorar a experiência do cliente, melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. www.incognito.com/solutions/nexa.

Sobre a Incognito Software Systems Inc.

A Incognito Software Systems Inc. fornece software e serviços de orquestração que ajudam os provedores de serviços digitais a gerenciar a experiência de banda larga de última geração. Fundada há 30 anos, a Incognito possui mais de 200 clientes ao redor do mundo, incluindo America Movil, Cox, Digicel, Globe e Orange, que utilizam suas soluções para acelerar a implementação de serviços inovadores de banda larga em tecnologias de acesso sem fio fixo 5G e fibra ótica, que proporcionam uma excelente experiência ao cliente. A Incognito Software Systems é uma empresa do Lumine Group (TSXV: LMN). Acesse www.incognito.com ou siga-nos no LinkedIn e X (Twitter).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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