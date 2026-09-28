Hablla lança Hablla One com automação por linguagem natural

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A Hablla anuncia o lançamento do Hablla One, plataforma de comunicação, automação e inteligência artificial voltada a criadores de conteúdo, pequenas e médias empresas, agências e redes de franquias. A apresentação ocorrerá durante a Feira do Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de 19 a 22 de outubro de 2026, no São Paulo Expo, na capital paulista.



Entre as novidades está o Playbook, modelo de construção de fluxos conversacionais por meio de instruções em linguagem natural. A proposta é permitir que o usuário descreva o objetivo de uma conversa, as regras do negócio e o comportamento esperado da automação, utilizando inteligência artificial para transformar essas orientações em fluxos de interação.



Segundo a empresa, o recurso aplica a lógica do vibe coding à criação de experiências conversacionais: em vez de depender exclusivamente da configuração manual de cada etapa, o usuário utiliza a própria linguagem para orientar a construção de processos de atendimento, relacionamento e vendas.



O lançamento ocorre em um momento em que o WhatsApp se consolida como principal canal de vendas de pequenos negócios no Brasil. Segundo a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, divulgada pelo Sebrae em 2026, 82% dos microempreendedores individuais e pequenas empresas apontam o WhatsApp como principal canal de comunicação e vendas, à frente do Instagram (57%) e do Facebook (30%).



Playbooks colocam a IA na construção das conversas



O Hablla One foi concebido com base em uma abordagem AI-first, na qual a inteligência artificial participa da estruturação das experiências conversacionais, e não apenas da geração de respostas. Os Playbooks são a principal expressão dessa proposta, permitindo construir fluxos avançados a partir de orientações sobre o que a operação precisa realizar.



Uma empresa pode, por exemplo, descrever como deseja receber uma pessoa interessada em seus produtos, quais informações precisa solicitar e em que momento deve direcionar a conversa para um agendamento ou atendimento humano. Para criadores de conteúdo, a mesma lógica pode ser aplicada a interações relacionadas a cursos, eventos e produtos.



A proposta é aproximar a construção das automações de quem conhece o negócio, reduzindo a distância entre o planejamento de uma jornada e sua configuração na plataforma.



“Uma pequena empresa ou um criador de conteúdo não deveria precisar escolher entre facilidade de uso e uma infraestrutura robusta. Com o Hablla One, queremos aproximar essas duas necessidades. Os Playbooks permitem começar pelo objetivo da conversa e pelas regras do negócio, usando a linguagem natural para construir a automação”, afirma Rodrigo Xavier, cofundador e CPO da Hablla.



Mesma infraestrutura, diferentes necessidades de mercado



O Hablla One foi desenvolvido sobre a mesma infraestrutura tecnológica da Hablla, que passa a concentrar seu posicionamento em grandes empresas e operações enterprise. A nova plataforma amplia o acesso a essa base tecnológica para públicos que precisam de menor custo de entrada, facilidade de uso e capacidade de ampliar a operação conforme suas necessidades.



A divisão estabelece duas propostas dentro do portfólio: enquanto a Hablla atende operações empresariais de maior complexidade, o Hablla One reúne recursos para criadores, pequenos e médios negócios, agências e franquias, e oferece infraestrutura para empresas que desenvolvem soluções de comunicação.



Para criadores de conteúdo, o foco está em organizar as interações com a audiência e apoiar iniciativas comerciais. Nas PMEs, a proposta é conectar atendimento, vendas e rotinas operacionais. Para agências e redes de franquias, o produto contempla necessidades de automação e relacionamento distribuídas entre diferentes clientes ou unidades.



Esse posicionamento se conecta ao Marketing Conversacional Integrado (MCI), metodologia desenvolvida pelos fundadores da Hablla para integrar áreas como marketing, vendas, atendimento e relacionamento com clientes em torno das conversas.



Canais oficiais, recursos da Meta e infraestrutura de broker



A plataforma reúne infraestrutura para WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, webchat, e-mail e telefonia. O objetivo é permitir que empresas organizem seus canais e suas automações em uma mesma estrutura, evitando que cada ponto de contato funcione de forma isolada.



No ecossistema da Meta, a oferta inclui WhatsApp Flows, Meta Business Agent, catálogo de produtos e automações de comentários e mensagens diretas. No WhatsApp, também contempla chamadas com URA — Unidade de Resposta Audível —, ampliando as possibilidades de atendimento por voz.



A integração desses recursos permite combinar diferentes formatos de interação conforme a necessidade da operação, como mensagens, jornadas interativas, apresentação de produtos e chamadas. A proposta não se limita a reunir caixas de entrada, mas a conectar os canais aos processos de relacionamento e atendimento de cada negócio.



Além da aplicação voltada ao usuário final, o Hablla One oferece uma camada de infraestrutura de broker: uma estrutura de conexão com os canais que pode ser utilizada por desenvolvedores, integradores e empresas de tecnologia em suas próprias soluções. Essa frente amplia a atuação do produto para além da interface de atendimento e contempla negócios que precisam incorporar comunicação e automação aos serviços que oferecem.



Módulos prontos ampliam os casos de uso



O Hablla One adota uma arquitetura modular, com complementos prontos que podem ser incorporados conforme a necessidade de cada operação. Entre eles estão eventos e cursos, publicação em redes sociais, venda de produtos, agendamentos, agente de IA, cobrança financeira e rastreamento de entregas.



A combinação entre Playbooks e módulos busca aproximar a conversa da execução de uma atividade. Dessa forma, a automação pode ser estruturada em torno de objetivos específicos, como organizar inscrições, apoiar a venda de produtos, realizar agendamentos ou comunicar atualizações de uma entrega.



Segundo a empresa, novos módulos e casos de uso serão lançados nos próximos meses, ampliando as possibilidades de aplicação da plataforma em diferentes segmentos.



O lançamento do Hablla One ocorrerá na Feira do Empreendedor do Sebrae, de 19 a 22 de outubro de 2026, das 10h às 20h, no São Paulo Expo.