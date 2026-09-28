Boomi é nomeada líder e obtém a pontuação mais alta na categoria de estratégia em avaliação de software de orquestração de processos adaptativos

A Boomi™, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje que foi nomeada Líder no relatório The Forrester Wave™: Adaptive Process Orchestration Software, Q3 2026. O relatório avaliou 13 fornecedores, e a Boomi alcançou a pontuação mais alta na categoria de estratégia.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260928240477/pt/

Boomi Named a Leader and Secures Highest Score in the Strategy Category in Adaptive Process Orchestration Software Evaluation

Segundo o relatório, o roteiro de evolução ("roadmap") da Boomi, que supera a média do mercado, é impulsionado por um sólido processo interno de inovação que incorpora contribuições de parceiros e o feedback dos clientes; ao mesmo tempo, investimentos recentes concentram-se em apoiar a soberania e o controle de dados dos clientes em regiões onde essas questões são prioritárias. O relatório também destaca que o plano de controle da Boomi para automação baseada em agentes — agnóstico em relação a fornecedores — permite à empresa expandir sua atuação para o mercado de automação de processos, uma estratégia reforçada por aquisições recentes, como a da Lunar.dev, uma plataforma de AI Gateway.

"Nos sentimos honrados por sermos nomeados Líderes nesta nova avaliação e orgulhosos por ter recebido a pontuação mais alta na categoria de estratégia", disse Ed Macosky, diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. "Acreditamos que esse reconhecimento reflete nosso investimento contínuo em uma plataforma aberta e neutra em relação a fornecedores, que ajuda as empresas a orquestrar IA com agentes e automação com o controle, a visibilidade e a confiança necessários para ambientes de produção."

O relatório afirma: “A Boomi possui todos os recursos necessários para adaptar processos automatizados a mudanças na demanda de forma rápida e abrangente, incluindo a substituição de LLMs e alterações no acesso a dados em nível granular”. A Forrester também destaca que a plataforma da Boomi oferece um ambiente de desenvolvimento low-code robusto, com recursos que superam a média, incluindo integração com DevOps, gerenciamento de contexto integrado, registro de auditoria e monitoramento unificado.

A Boomi Enterprise Platform fornece a base de dados ativos para a empresa orientada por agentes. Ao unificar o design e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e a automação, e o gerenciamento de dados, a Boomi permite que as organizações façam a orquestração de processos de ponta a ponta entre aplicativos, dados, APIs e agentes de IA, mantendo a liberdade de escolha de fornecedores e modelos.

Neste relatório Forrester Wave, a Boomi obteve as pontuações mais altas possíveis em seis critérios: ambiente de design, arquitetura de adaptabilidade, inovação, roteiro (roadmap), adoção e observabilidade operacional, controle e governança. A Boomi também foi nomeada uma das quatro únicas líderes na avaliação.

Principais destaques da boomi no Forrester Wave™: Software de orquestração de processos adaptativos, 3º trimestre de 2026

Maior pontuação na categoria Estratégia: a Boomi obteve a maior pontuação em Estratégia.

Inovação, Roteiro e Adoção: Boomi recebeu as pontuações mais altas possíveis em todos os três critérios.

Visibilidade e Governança: A Forrester atribuiu à Boomi a pontuação máxima possível no critério de observabilidade operacional, controle e governança.

Estratégia agnóstica em relação a fornecedores: a Forrester aponta que o plano de controle agnóstico da Boomi e a aquisição da Lunar.dev permitem à empresa expandir sua atuação para a automação de processos.

Ambiente de desenvolvimento rico: O relatório da Forrester afirma que a plataforma da Boomi oferece um ambiente de desenvolvimento low-code rico, com recursos acima da média, como integração com DevOps, gerenciamento de contexto integrado, registro de auditoria e monitoramento unificado.

Acesse o relatório completo do Forrester Wave aqui.

Recursos Adicionais

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa com agentes, dando vida aos dados em toda a organização. A Plataforma Empresarial Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para impulsionar a transformação digital. Ao unificar o design e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e a automação, e o gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

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Comunicação Corporativa Global

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Kate Mauser

Relações com Analistas da Boomi

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