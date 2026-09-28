Wizard by Pearson e COB Expo: esporte, educação e carreira

A COB Expo anuncia a Wizard by Pearson como nova patrocinadora do evento, ampliando a conexão entre esporte, educação e desenvolvimento profissional no maior encontro do esporte olímpico da América Latina. Em um setor cada vez mais internacionalizado, o domínio de idiomas se torna uma habilidade relevante para ampliar oportunidades de carreira, colaboração e atuação profissional. O acordo prevê uma série de experiências e iniciativas de formação para os diferentes públicos presentes no evento.

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Entre os principais ativos da parceria estão os naming rights da área de congressos da COB Expo, onde serão realizados mais de 50 cursos, além de ativações esportivas e experiências no estande da Wizard, incluindo uma parede de escalada e distribuição de brindes exclusivos. A presença em diferentes pontos da jornada do visitante busca ampliar a interação da marca com atletas, estudantes, profissionais e demais integrantes do ecossistema esportivo.

Um dos destaques da parceria será a oferta de aulas gratuitas de idiomas durante a COB Expo. A iniciativa leva para dentro do evento a principal expertise da Wizard e reforça o inglês como uma competência capaz de ampliar conexões e oportunidades para quem atua no esporte. Na prática, essa competência pode apoiar desde a comunicação com atletas e equipes internacionais até o relacionamento com organizações, patrocinadores e parceiros ao longo da carreira.

“A chegada da Wizard reforça um conceito que buscamos cada vez mais na COB Expo: construir parcerias que entreguem algo além da exposição de marca. O domínio de idiomas pode ampliar o acesso a conhecimento, conexões, oportunidades e o intercâmbio entre atletas, profissionais e organizações de diferentes países. Trazer essa dimensão de capacitação para dentro do evento agrega ainda mais valor à experiência do nosso público”, afirma Giulia Barberato, Diretora Executiva da COB Expo.

A programação ainda terá Fernando Lugó, Diretor de Marketing Latam da Pearson, como palestrante no painel “Do imposto ao impacto: por que e como empresas escolhem projetos esportivos incentivados para patrocinar?”, que será realizado no dia 1º de outubro, às 9h30. Já no sábado, dia 3, às 15hs, a Wizard promoverá um painel no palco Talks sobre a correlação entre idiomas e a carreira no esporte.

“O esporte mostra de forma muito concreta que a preparação profissional vai além do conhecimento técnico. O domínio de um segundo idioma amplia a autonomia de atletas e profissionais para circular em ambientes internacionais, construir relações e aproveitar oportunidades ao longo da carreira. É essa conexão entre aprendizagem e desenvolvimento que queremos fortalecer por meio da parceria com o COB”, afirma Anderson Estevão, Diretor de Franquias Latam da Pearson.

Histórico da parceria

A participação na COB Expo é um dos desdobramentos da parceria entre a Wizard by Pearson e o Comitê Olímpico do Brasil, iniciada em 2025 e vigente até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A iniciativa inclui a oferta de bolsas de estudo de idiomas a atletas e colaboradores ligados ao movimento olímpico brasileiro, apoiando sua preparação para um ambiente esportivo cada vez mais internacional.

Sobre a Wizard

Maior escola de idiomas do Brasil, a Wizard by Pearson faz parte da Pearson, líder mundial em aprendizagem. Com metodologia exclusiva e presença em todo o território nacional, a Wizard tem como propósito empoderar pessoas para que se sintam confiantes ao se expressar em um novo idioma.

Sobre a COB Expo

Em sua quarta edição, a COB Expo se consolidou como o maior encontro do esporte olímpico da América Latina, reunindo atletas, gestores, profissionais, estudantes, marcas e organizações do setor. O evento combina congresso, capacitação profissional, negócios, inovação, experiências e ativações esportivas, criando um ambiente de conexão e troca de conhecimento entre diferentes agentes da indústria do esporte.

Serviço — COB Expo 2026

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Data: 30 de setembro a 4 de outubro de 2026

Local: PRO MAGNO Centro de Eventos

Endereço: Av. Profª Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

Mais informações: www.cobexpo.com.br