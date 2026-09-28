Observability Day discute monitoramento de IA em produção

Observability Day, encontro técnico realizado em 18 de setembro de 2026 na Vila Mariana, São Paulo, reuniu 17 profissionais de engenharia de software, plataforma e infraestrutura para discutir práticas de observabilidade em sistemas de produção, inclusive com agentes de inteligência artificial. O evento, gratuito, recebeu mais de 300 inscrições aprovadas e teve programação das 8h às 18h30.

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A manhã foi dedicada a relatos de implantação. William Jesus, engenheiro de plataforma do Sicredi, descreveu a migração do monitoramento da cooperativa para uma solução de autoatendimento interno. Em seguida, Rafael Gumiero e Hallison Oliveira, do PicPay, apresentaram a aplicação de observabilidade em apps móveis, destacando a dependência dos dados de telemetria ao aparelho e à rede do usuário.

O primeiro painel, "Observabilidade e AI Ops — como governar o desenvolvimento com agentes", contou com André Fernandes (Vertigo), Rafael da Silva Ferreira (SuperLyfe) e Janderson Silva (Elven). Os participantes abordaram os registros necessários para acompanhar código produzido com apoio de agentes automatizados. Um segundo painel tratou da contratação e formação de times técnicos, com Maristela Rebonato (Humanstar), Rita Aprikian (Elven) e Felipe Marlon (Kolab).

Na parte da tarde, Bruno Martins e Leandro Lustosa, da Mottu, apresentaram o projeto "Agora são os agentes que observam", que registra cerca de 40 mil execuções autônomas por mês. Segundo Martins, head tech e cofundador, dois agentes sustentam esse volume: um lê os registros da infraestrutura a cada 30 segundos e outro tria alertas a cada 15 minutos. Em 33 dias, foram processados 14.700 alertas e aplicadas 46 correções em produção. Leandro Scripiliti (Grupo Kontik) demonstrou o uso de telemetria na análise do funil de vendas, aproximando métricas técnicas de indicadores comerciais.

Leonardo Zwirtes, head of observability and innovation da Elven, expôs o conceito "Time to Confidence: da telemetria à decisão segura", abordando o intervalo entre coleta de dados e ação operacional. O dia foi concluído com o painel "Observabilidade de aplicações de IA", integrado por Alexandre Cardoso (Banco Safra), Gabriela Zanchin (Banco Volks) e Daniel Sabatini Freitas (Magalu Cloud), sob mediação de Bruno Pereira, CEO da Elven e idealizador do evento.

O tema reflete o aumento de incidentes que afetam a disponibilidade de serviços no Brasil. Dados do CERT.br indicam 90.481 notificações de ataques de negação de serviço entre janeiro e agosto de 2026, comparado a 26.418 em todo 2025, representando crescimento de 5,61% para 20,97% do total de notificações no período. Projeção da Gartner, publicada em maio de 2026, estima que 40% das organizações que adotam IA utilizarão ferramentas específicas de observabilidade de IA até 2028, visando monitorar desempenho, vieses e resultados dos modelos.

Participantes registraram a relevância do conteúdo. Fillipe Nascimento resumiu o encontro como "um dia de muito aprendizado, networking e troca de conhecimento sobre observabilidade, confiabilidade, gestão de incidentes, resiliência operacional e o impacto crescente da inteligência artificial nas operações". Christian Milfont destacou que "a observabilidade se torna cada vez mais estratégica em ambientes modernos, automatizados e orientados por IA". Jairo Santos, solutions engineer da Azion, afirmou que "à medida que aplicações e processos passam a tomar mais decisões de forma automatizada, aumenta também a necessidade de visibilidade, rastreabilidade, segurança e capacidade de resposta". Cesar Augusto da Silva Freitas ressaltou que o uso de IA junto à telemetria desloca parte do esforço de correção para a prevenção de falhas.

Bruno Pereira enfatizou que, quando sistemas tomam decisões autonomamente, "o registro do que aconteceu deixa de ser documentação e passa a ser o meio de auditar a decisão". Ele acrescentou que a escolha por relatos de implantação buscou reduzir a distância entre documentação técnica e a realidade encontrada em produção, permitindo que equipes aprendam com soluções adotadas por outras organizações.

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O evento ocorreu na Rua Domingos de Morais, 2709, Vila Mariana, e foi organizado pela Elven, empresa especializada em monitoramento, observabilidade e gestão de incidentes, com patrocínio de Magalu Cloud, Vertigo e Azion, além de apoio da Confraria Tech e Farmarcas. A organização anunciou que a segunda edição está prevista para 2027, com data e local ainda a definir. Interessados podem registrar interesse aqui.