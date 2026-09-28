Nova geração do e-commerce nasce no Brasil e vende sozinha

Uma cliente comenta "quero" na foto de um colar no Instagram. Segundos depois, recebe no Direct o link do produto e um cupom só dela. A dona da loja não viu: estava no balcão, atendendo outra pessoa. A cena acontece em uma loja da Sellit, plataforma brasileira de e-commerce que reúne loja virtual, WhatsApp, Instagram, ponto de venda físico e inteligência artificial em um só lugar e lançou, em setembro de 2026, automações para responder, lembrar e vender sem a intervenção direta do lojista.

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O tamanho do problema aparece no Radar Mercado Digital 2026, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o E-Commerce Brasil: em 59% dos pequenos negócios, uma única pessoa cuida de toda a operação digital; entre os MEIs, o índice chega a 76%. É a mesma pessoa que fotografa, responde, publica, embala, controla o estoque e fecha o caixa.

A venda mudou de lugar

Outra pesquisa do Sebrae, a Pulso dos Pequenos Negócios, mostra onde a venda acontece: o WhatsApp é o principal canal de 82% dos pequenos negócios, e o Instagram, de 57%. A loja virtual própria caiu de 14% para 10% dos negócios em cinco anos. Não é que ela perdeu valor; é que, sozinha, deixou de resolver. O cliente vê o produto no feed, pergunta no Direct, confirma no WhatsApp e só então compra. A venda começa numa rede social e termina numa conversa.

Para o Sebrae, entrar na internet já não é o problema. O desafio passa pela operação digital com equipes reduzidas, que precisam cuidar do catálogo, responder rapidamente, acompanhar os números e estimular novas compras. Na pesquisa Perspectivas Digitais nos Negócios, do Sebrae com a Fundação Getulio Vargas (FGV) e o Google, a resposta mais comum sobre o que os lojistas esperam de uma ferramenta integrada foi “vender mais”. É nesse contexto que surge uma nova geração de plataformas, que ligam a loja aos canais onde a venda acontece e assumem parte do trabalho.

A loja que responde, lembra e vende

A Sellit, com mais de 3.300 lojas criadas, é uma delas. Em um só lugar ficam loja virtual, pagamento, frete, atendimento, venda no balcão, vendedores, atacado, afiliados e transmissões ao vivo. Um único estoque abastece o site, a conversa, a live e a loja física, tanto para quem vende sozinho pelo WhatsApp quanto para operações com equipe e atacado. A plataforma não cobra comissão sobre as vendas nem por recursos à parte.

Quem faz a loja agir sozinha é a Selly, inteligência artificial da Sellit. O lojista responde a algumas perguntas, como "o que você quer que aconteça sozinho?", e a Selly monta a automação, escreve as mensagens no tom da loja e mostra como o cliente vai ver no celular. A mesma Selly responde o WhatsApp e o Direct com o catálogo, os preços e o estoque, cria descrições, transforma a foto do celular em foto de catálogo e, quando a conversa pede uma pessoa, passa o histórico para o atendimento humano.

Quem migrou conta

A King Importados, loja de perfumaria que já tinha testado vários sites e vende em grandes marketplaces, migrou para a Sellit com um plano anual de outra plataforma ainda pago por vários meses. Segundo a equipe da loja, o que pesou foi a combinação de suporte rápido com uma plataforma que atende do cadastro básico de produto a controle de estoque, preço de custo, margem de lucro, precificação automática e promoções relâmpago com cronômetro. "Conseguir integrar atacado e varejo no mesmo site, com o mesmo estoque, eliminou a necessidade de manter dois sites separados", afirma a equipe. "Encontramos recursos que nem sabíamos que precisávamos até começar a usar." O programa de pontos para compradores, que podem ser trocados por descontos e frete grátis, também foi citado como incentivo a novas compras.

A mesma lógica se aplica à equipe: uma loja pode ter vários vendedores, cada um com as próprias vendas identificadas e comissão calculada, e um programa de afiliados nativo, em que qualquer pessoa cria uma conta, escolhe produtos, divulga o link e ganha comissão por venda, como acontece nos grandes marketplaces. Loja virtual, redes sociais, atendimento, balcão, equipe, afiliados e inteligência artificial passam a fazer parte da mesma operação, com a plataforma fazendo o trabalho repetitivo. A aposta da Sellit é não substituir os canais que o lojista já usa, mas ligá-los e deixar a loja trabalhar enquanto ele cuida do que só ele pode fazer.

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Para mais informações, basta acessar sellitbr.com.